Emisael Jaramillo debuta potra entrenada por Bob Baffert en Santa Anita Park

El domingo hace su estreno la hija de Tizt he Law

Por

Darwin Dumont
Miércoles, 27 de mayo de 2026 a las 01:44 pm
Nueve carreras fueron programadas para la jornada del domingo en el hipódromo de Santa Anita Park, con la disputa de Triple Bend Stakes (G3) de $100,000, la prueba de mayor renombre de la cartelera. Además de varias pruebas especiales para debutantes o no ganadores, en la cual se da cita Dainey, entrenada por Bob Baffert y montada por Emisael Jaramillo.

La sexta carrera de la jornada fue reservada para un Maiden Special Weight de $65,000 en donde se hacen presente cinco hembras debutantes o no ganadores, en distancia de 1,200 metros. Entre las participantes se encuentra Dainey, una hija de Tiz the Law en Wait Til Down por Giant’s Causeway, adquirida por Earnhardt, Patti y Earnhardt III, Hal J. Se presenta en esta prueba con ocho ejercicios. Destacamos los tres últimos realizados en Santa Anita:

· 24 de mayo: 1,000 en :58.60, el más veloz de 61 desde el aparato.

· 15 de mayo 800 en 48.60 (24/62)

· 9 de mayo 800 en 1:47.00, el tercero más rápido de 77 para la jornada.

Dainey, criada por Don Alberto Corporation, que fue consignada por Daneli Stud en las subastas de Fasig-Tipton Kentucky en julio, vendida por $110,000. Monta a Emisael Jaramillo, para la cuadra de Bob Baffert.

Esta prueba inicia a las 6:30 p.m., hora venezolana.

