Vibe de Todd Pletcher reta a Hit Show en el Blame Stakes G3 de Churchill Downs

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La selectiva más importante del sábado en el Stephen Foster Preview Day en el óvalo de Churchill Downs es el Blame Stakes (G3). La competencia para ejemplares de cuatro y más años en distancia de 1.800 metros sobre arena ofrecerá un premio de $300.000 a repartir y presenta una nómina de ocho purasangres en pista.

Estados Unidos: Hit Show es la vedette este sábado en el Blame Stakes G3

La prueba sirve como preparatoria para el Stakes de grado del próximo mes de junio, el cual entregará $2 millones de dólares en premios. Dicha cita mayor espera por el Caballo del Año, Sovereignty, y el ganador de la Pegasus World Cup, White Abarrio, entre otros astros. El evento sabatino ocupará el décimo turno de la jornada con una nómina de corredores de alto nivel.

Aparte del hijo del semental argentino Candy Ride, —glorioso la temporada pasada en el Meydan Racecourse y bajo la conducción del astro boricua Irad Ortiz Jr.— participará Rattle N Roll. El conducido por el francés Flavien Prat para la cuadra de Kenneth McPeek registra este año una salida en la Saudi Cup G1.

Como posible rival de la prueba, el entrenador Todd Pletcher hace presente al invicto del 2026, Vibe, con la conducción del panameño Luis Saez. El purasangre de cinco años lleva tres victorias en fila desde el 2025 y busca su primera Stakes de grado.

Por su parte, el entrenador Steven Asmussen inscribió a Hall of Fame con la monta de José Luis Ortiz. A su vez, la dupla ganadora de William Mott y el fusta venezolano Junior Alvarado irá con Capital Idea. El ejemplar Who Dey contará con los servicios de Brian Hernández Jr.

Original Sing, pieza de Brendan Walsh, lucirá la guía del norteamericano Tyler Gaffalione. El corredor de cinco años Liberal Arts tendrá el manejo del jockey venezolano Reynier Arrieta.