Emisael Jaramillo reta al ganador del Santa Anita Derby (G1) con este ejemplar importado en el Triple Bend Stakes (G3)

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El hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, diseño un programa de nueve carreras este domingo 31 de mayo, en la que incluyó el Triple Bend Stakes (G3), prueba que atrajo a cinco caballos maduros encabezados por The Goat con Emisael Jaramillo y Stronghold.

Santa Anita Park: Emisael Jaramillo busca otra carrera de Graded Stakes

El Triple Bend Stakes (G3) se corre en la octava del domingo en el Hollywood Meet de Santa Anita Park. Prueba dotada por $100,000 en distancia de 1,400 metros en pista de arena en la que The Goat de origen chileno hace su estreno en Estados Unidos con la monta de Emisael Jaramillo para el entrenador John Sadler.

Este caballo de 5 años, hijo de Midshipman, no ha competido desde diciembre de 2024, cuando ganó el St. Leger (G1) en su Chile natal. Solo ha perdido una vez en cinco carreras en Sudamérica. The Goat ha trabajado ocho veces desde el 29 de marzo para su presentación local.

Stronghold ganó notablemente el Santa Anita Derby (G1) en 2024 antes de terminar séptimo en el Kentucky Derby de ese año. Entrenado por Phil D'Amato, Stronghold regresó recientemente después de un descanso de casi ocho meses en Oaklawn Park. Criado por Eric Waller y Sharon Waller, el caballo de 5 años hijo de Ghostzapper tiene 4 victorias y 7 segundos en 13 actuaciones con $1,279,200 en ganancias. Será montado por Antonio Fresu.

La nómina del Triple Bend Stakes (G3), la completan The Last Straw (Mike Smith), Bartholdy (Tyler Baze) y Simple Song (Kazushi Kimura). Esta prueba tiene como hora de inicio a las 7:30 p.m. hora venezolana.