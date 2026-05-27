Oaklawn Park aprueba nuevo calendario que entra en vigencia en la temporada 2026

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El calendario de carreras de Oaklawn Park para la siguiente temporada fue aprobado por todos los miembros de la Comisión de Carreras de Arkansas. Entre las modificaciones, la temporada contará mayormente con semanas de carreras de tres días en vez de cuatro como en la pasada, y empezará en noviembre y no en diciembre.

Oaklawn Park tiene 65 días de carreras

Oaklawn recibió la aprobación para un encuentro de 65 días de carreras, desde el 27 de noviembre de 2026 hasta el 1 de mayo de 2027.

Las autoridades informaron que las competencias se llevarán a cabo los viernes y sábados durante el fin de semana de inauguración. Después, la pista funcionará de viernes a domingo la mayor parte de las semanas, y los jueves se incorporarán en las tres últimas semanas de marzo y el 29 de abril. Una tarjeta exclusiva de felicitación navideña estará disponible el lunes 15 de febrero.

Oaklawn Park, tendrá una semana de descanso. Se escogió la semana del 15 al 17 de enero.

De igual manera se informó, que Oaklawn permanecerá cerrado el 25 de diciembre por Navidad, el 28 de marzo por Pascua y el domingo 11 de abril. Así mismo, se pudo conocer que el hipódromo podría adelantar el Arkansas Derby de cinco a tres semanas con respecto al Kentucky Derby (G1), celebrándolo el 10 de abril.