Hay revancha: José D’Angelo habla sobre la próxima actuación de Bentornato

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Bentornato, que no ha vuelto a competir luego de su gran actuación en la Dubai Golden Shaheen (G1) en la que ocupó un meritorio segundo lugar, está listo para su reaparecida en el mes de junio durante el Festival del Belmont Stakes, que se corre en Saratoga la semana que viene desde el miércoles 3 hasta el domingo 7 de junio.

Bentornato se encontrará con Book'em Danno

Un total de 32 nominados tiene el True North Stakes (G3) en su edición 23, con una bolsa de $400 mil en premios a repartir en distancia de 1.300 metros para ejemplares maduros. En esta lista destaca el entrenado por José D'Angelo, que ha confirmado que Bentornato, ganador del Breeders' Cup Sprint (G1) del año pasado, por lo que se dará la revancha ante el caballo que le arrebató el campeonato de velocidad el año pasado, Book'em Danno.

Los dos no se han enfrentado desde el Derby Saudí (G3) de 2024, en el que Book'em Danno quedó segundo y Bentornato tercero.

D'Angelo indicó a Thoroughbred Daily News que: Ahora se presenta la oportunidad. Vamos a ver quién puede vencer a quién”. “Elegimos esta carrera porque llega en el momento perfecto después de Dubái”, dijo D'Angelo. Le ha ido de maravilla en Churchill Downs. Pasó todo el verano pasado en Saratoga, así que sabemos que también le gusta ese hipódromo. Los 6 1/2 furlongs deberían ser ideales para él”.

Bentornato, propiedad de Leon King Stable Corp., Iavarone, Julia C. e Iavarone, Michael, llega a este evento con siete victorias con producción de $2,722,180. El hijo de Valiant Minister ejercitó 49.60 desde el aparato el pasado 24 de mayo en Churchill Downs, donde ha realizado tres ejercicios para su reaparecida.