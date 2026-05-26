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Se adelantan los preparativos para el Stephen Foster Stakes (G1) a correrse el 27 de junio en Churchill Downs, y Baeza se mostró esta mañana en el Oklahoma Training Center en Saratoga, New York.

Churchill Downs: Baeza alista condiciones para otro Grado 1

El entrenado por William Mott, Baeza, que reapareció en este nuevo establo en el Alysheba Stakes (G2) en el Derby Day, con un meritorio tercer lugar tras una fracturada partida, que obligó a su jinete, Atleta Meridiano 2025, Junior Alvarado, a cambiar la estrategia en carrera. Tras casi seis meses sin correr, este hijo de McKinzie en Puca por Big Brown escoltó a Corporate Power y Skippylonstoking, el uno-dos del Alysheba.

Baeza, propiedad de C R K Stable LLC and Grandview Equine, ejecutó esta mañana el segundo ejercicio con miras al Stephen Foster Stakes (G1). Esta mañana en Saratoga realizó un briseo de 24.67, 48.37 y 1:01.06 para 1.000 metros, y culminar en 1:14.32 los seis furlones.

El Stephen Foster Stakes (G1) hasta ahora tiene confirmados a Sovereignty, Skippylonstoking, Magnitude y White Abarrio. De igual manera, pudiera aparecer journalism de último momento.

Recordamos que esta prueba pertenece a la Breeders’ Cup Challenge Series “Win and You’re In” (Si ganas, estás adentro), que otorga una plaza directa a la Breeders’ Cup Classic (G1).

Las nominaciones para el Stephen Foster cierran el miércoles 10 de junio.