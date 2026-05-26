Imparable: Paco López con “Manito” de victorias este lunes en Monmouth Park

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El Memorial Day de este lunes 25 de mayo en el hipódromo de Monmouth Park quedará en el recuerdo del jockey mexicano Paco López. El profesional de la fusta alcanzó una destacada marca al conseguir cinco victorias en las siete montas que cumplió durante esta jornada especial de carreras.

Estados Unidos: Paco López logra cinco victorias en el Memorial Day de Monmouth Park

Desde la primera carrera de la programación, Paco López sumó triunfos en el círculo de ganadores. Lo hizo por intermedio del ejemplar Tifosi, entrenado por el venezolano Juan Carlos Ávila, en un Maiden Special Weight con una bolsa de $42.500. El purasangre registró un tiempo oficial de 1:45.88 para la distancia de 1.700 metros sobre una pista fangosa en defensa de las sedas de Tifossi Racing Stable Inc, con dividendos de $5.00 a Ganador y $2.40 al Place.

Posteriormente, en la segunda prueba del orden oficial, el fusta concretó una alianza con el también preparador venezolano Jorge Delgado. Ambos se adjudicaron el éxito con el debutante de dos años Regent’s Park, el cual detuvo los cronómetros en 52.59 para los 900 metros en la pista de arena fangosa para los colores de Amo Racing USA. Este potro destaca en el óvalo por su costo de adquisición de $1.4 millones de dólares en las subastas de yearlings.

La tercera foto de López llegó en la cuarta competencia de la cartilla mediante un Starter Handicap de $40.000. El jinete guio a la victoria a Two’s a Crowd, un pensionado del entrenador Derek Ryan que cubrió los 1.600 metros en arena fangosa con un registro de 1:38.20 y aportó dividendos de $3.20 a Ganador, $2.10 al Place y $2.10 al Show.

De forma consecutiva, en la quinta carrera del programa, Paco López celebró su cuarto lauro de la tarde con la yegua La Resolana, presentada por el entrenador José Lozano Sánchez. La prueba correspondió a un Claiming para hembras de tres y más años en recorrido de 1.200 metros sobre pista fangosa, donde la corredora dejó una marca de 1:11.75 y generó pagos de $6.60, $4.00 y $2.40 en las respectivas taquillas de apuestas.

Finalmente, en la sexta competencia, el reciente ganador del Preakness Stakes (G1) con el ejemplar Napoleón Solo selló su quinta victoria del día. López se impuso a bordo de Admiral Mo, ejemplar bajo el cuidado de la entrenadora Kelly Breen en un Starter Handicap de $40.000 para animales de tres y más años. El crono oficial de la carrera fue de 1:37.84 en los 1.600 metros en pista fangosa, con dividendos finales de $2.80, $2.20 y $2.10.

Con este gran desempeño en Monmouth Park, Paco López acumula 93 triunfos en lo que va del año 2026. De esta manera, el jockey azteca se sitúa a solo siete éxitos de alcanzar su temporada número 19 consecutiva con 100 o más victorias, al tiempo que eleva su récord histórico a 4,454 lauros de por vida.