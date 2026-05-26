White Abarrio se alista para los dos millones de dólares del Stephen Foster Stakes (G1)

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El Stephen Foster Stakes (G1) a correrse el sábado 27 de junio en el hipódromo de Churchill Downs, en la semana del cierre de la temporada de “Summer Showdown” se prepara para recibir a la élite de ejemplares maduros que hacen campaña en Estados Unidos, encabezado por el Caballo del Año 2025, Sovereignty.

White Abarrio ajusta sus condiciones para finales de junio

Esta prueba emblemática que se corre en el mítico Churchirll Downs, se ha convertido en un atractivo extra para la temporada, donde, se verán enfrentamientos de alto calibre y revanchas de carreras previas.

White Abarrio entrenó este lunes 25 de mayo en Gulfstream, su segundo entrenamiento desde que ganó el Oaklawn Handicap (G2) el 18 de abril. El pupilo de Saffie Joseph Jr. recorrió tres furlongs en 35.58 segundos sobre la pista de tierra de Gulfstream, el cuarto mejor tiempo de 24 en esa distancia.

Líder habitual de la división de hándicap, el hijo de Race Day, de 7 años, ha ganado 11 veces y acumulado 8,4 millones de dólares en una carrera que comenzó en 2021. En dos carreras este año, terminó segundo detrás de su compañero de cuadra Skippylongstocking en la Pegasus World Cup, antes de derrotar a Sovereignty y Journalism en el Oaklawn Handicap.

White Abarrio, se prepara para otro enfrentamiento con Sovereignty en el Stephen Foster (G1) el 27 de junio en Churchill Downs. Esta carrera ofrece una oportunidad para acceder a la Breeders' Cup Classic, carrera que White Abarrio ganó en 2023.

Las nominaciones para el Stephen Foster cierran el miércoles 10 de junio. El primer premio es el 53% de la bolsa, estimado en más de $1 millón. La bolsa de $2 millones incluye $100,000 del Fondo de Desarrollo de Purasangres de Kentucky (Kentucky Thoroughbred Development Fund).