De tatuadora a líder de dinero en su género, con más de 1 millón de dólares en ganancias en la temporada

Suscríbete a nuestros canales

Dalila Rivera consiguió un par de victorias este lunes 25 de mayo en el Memorial Day y que tendrá un receso de una semana para dar paso al Festival Belmont Stakes en Saratoga, la próxima semana. Dalila fue la más valiosa de la cartelera, donde suma tres triunfos en este reciente meeting primavera-verano.

Dalila Rivera, nativa de Puerto Rico

Dalila Rivera es la yegua más productora de dinero en Estados Unidos entre su género, con $1,190,101 producto de sus 26 victorias en la temporada. Destacamos que Dalila no ha ganado una prueba stakes en la temporada y en sus dos únicas campañas en tierras del Tío Sam. Donde suma 37 primeros y $1,476,510 para sus conexiones.

Dalila Rivera está bastante familiarizada con el arte de tatuar, ya que comenzó su carrera como tatuadora en su natal Puerto Rico. Últimamente, esta aprendiz de jockey de 27 años ha dejado su huella entre los jinetes del Hipódromo de Aqueduct.

Antes de ser experta en el sillín, fue tatuadora por tres años en Puerto Rico. Se inició en la Escuela Vocacional Hípica de Puerto Rico en 2024. Comenzó su carrera profesional como jinete en el Hipódromo Camarero el día de Año Nuevo de 2025.

En junio, Rivera ya tenía la confianza suficiente para probar suerte compitiendo en Norteamérica continental. Comenzó en el hipódromo de Fort Erie en Canadá, luego corrió en Presque Isle Downs y Woodbine Racetrack, y poco después en Gulfstream Park en Florida, antes de cambiar de rumbo y trasladarse a Aqueduct en noviembre.

Dalila continuará en Nueva York, alternando con otros hipódromos donde tenga las mejores oportunidades para estar de visita en el parque de vencedores.

.