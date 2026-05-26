Yoqueta latina lidera la estadística en este hipódromo en Estados Unidos

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Carol Cedeno, originaria de Puerto Rico y ha sido jockey profesional en la región del Atlántico Medio desde 2007. Ha sido reconocida como una de las mejores jinetes en Delaware Park en numerosas ocasiones y es conocida por su dedicación y resiliencia. Más allá de su carrera, Carol es madre de dos hijos y es muy apreciada por sus amigos y la comunidad hípica.

El regreso de Carol Cedeno

Tras ocho meses de ausencia de las pistas de carreras en Estados Unidos, la afamada yoqueta boricua Carlo Cedeno, regresó mandando en el hipódromo de Delaware Park. Meeting que comenzó el pasado 13 de mayo y que culmina el 17 de octubre.

Recordamos que Cedeno, rodó el sábado 27 de septiembre durante una competencia de Monmouth-at-Meadowlands, la jockey Carol Cedeno donde sufrió heridas. Su montura Micro Brewsky, que competía en la cuarta carrera destacada de la noche y parecía realizar un movimiento victorioso a lo largo de la baranda interna en la carrera de césped de una milla, se tropezó fuertemente y la lanzó al suelo.

Carol, sufrió lesiones al ser pisoteada por otros dos caballos. Un caballo le aterrizó en la muñeca, fracturándosela y dislocándosela, mientras que otro la golpeó en la espalda, causándole cinco fracturas vertebrales. fue operada de la muñeca de su brazo izquierdo, de manera satisfactoria, se recupera lentamente en el hospital donde fue intervenida luego de su rodada.

Cedeno, en la actualidad es líder del meeting de Delaware Park con siete primeros, y busca su séptimo título en este circuito. Lo secunda Paco López, con cinco. La puertorriqueña es la yoqueta más ganadora de carreras con 1,353 primeros. Este miércoles inicia la semana con cinco montas en Delaware.