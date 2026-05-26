Comisarios declaran culpable de tres cargos a jockey profesional y lo suspenden 13 años

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La Junta de Investigación de la Autoridad Nacional de Carreras de Caballos de Sudáfrica (NHA) declaró culpable de tres cargos graves al jockey profesional S’manga Khumalo. Tras la presentación de las pruebas, el organismo hípico aplicó una estricta suspensión de 13 años al destacado látigo profesional.

Hipismo: Comisarios encuentran culpable a jinete de tres cargos y lo suspenden 13 años

La Junta de Investigación de la NHA determinó la culpabilidad del jockey profesional S’manga Khumalo en una serie de prácticas ilícitas y fijó una penalización de 13 años de inhabilitación.

El látigo Khumalo resultó convicto por el suministro de información confidencial a un operador de apuestas ilegales y no autorizadas. Estas acciones ocurrieron entre octubre de 2025 y febrero de 2026 en diferentes hipódromos de la República de Sudáfrica. Ante la contundencia de las pruebas en relación con las reglas 72.1.1 y 72.1.19 de la NHA, el propio piloto aceptó los hechos y se declaró culpable de esta primera acusación.

El segundo cargo en contra de Khumalo correspondió a la recepción y aceptación corrupta de dinero en efectivo y beneficios económicos vinculados con la actividad de las carreras. Este acto representó una violación directa a las reglas 72.1.2 y 21.5 del reglamento oficial del ente sudafricano. Cabe destacar que el monto de este soborno ascendió a una suma cercana a los 128.000 rands.($7.000 dólares americanos). Dicho cargo el jinete se declaró culpable.

Asimismo, el tercer cargo ratificó su responsabilidad en una conducta fraudulenta que afectó el rendimiento de un ejemplar purasangre, conocida en el argot hípico como falta de esfuerzo para competir al máximo de sus capacidades o arreglo de carreras. En este cargo, Khumalo se declaró inocente, aunque fue encontrado culpbale igualmente.

Debido a la gravedad de estas faltas, la sentencia de la NHA establece una suspensión de 13 años con alcance internacional. Por este motivo, el castigo impedirá al conductor ejercer su profesión en cualquier óvalo del mundo durante el periodo estipulado.