Thought Process responde en el Memorial Day y se queda con el Gamely Stakes G1 en Santa Anita Park

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El hipódromo de Santa Anita Park ofreció una programación especial de diez carreras este lunes debido al día festivo del Memorial Day en Estados Unidos. La prueba principal de la jornada fue la edición 2026 del Gamely Stakes G1, un prestigioso certamen sobre una distancia de 1.800 metros en arena para yeguas de tres y más años, el cual repartió una bolsa total de $300.000 en premios.

Estados Unidos: Thought Process responde en el Memorial Day y se queda con el Gamely Stakes G1

La defensora de los colores de Madake Stables LLC y sociedad, Thought Process, cumplió con el favoritismo previo de las apuestas. La entrenada por Phillip D’Amato aseguró el triunfo en la edición 2026 del Gamely Stakes G1 bajo la destacada conducción del jinete chileno Héctor Isaac Berríos.

La hija del semental Collected en Creative Thinking por Creative Cause controló con efectividad los parciales iniciales de la competencia:

400 metros : 23.80

: 23.80 Media milla : 48.45

: 48.45 1.200 metros : 1:12.84

: 1:12.84 La milla: 1:36.19

Tras este acecho, la corredora tomó la delantera en la recta definitiva y registró un tiempo oficial de 1:47.51 para los 1.800 metros. Su remate en los últimos 200 metros fue de 11.32, lo cual generó dividendos de $4.80 a Ganador, $2.80 al Place y $2.40 al Show.

Con este resultado, Thought Process mantiene su condición de invicta en el año 2026 con balance de dos victorias en igual número de salidas. En su historial completo, la purasangre acumula siete triunfos en un total de 10 actuaciones públicas, cifra que consolida sus ganancias cerca de los $700.000 producidos.

Para el jockey Héctor Berríos, este éxito representa su primer triunfo en un Stakes de grado desde el pasado 21 de marzo. En aquella ocasión, el fusta austral se impuso en el San Luis Rey Stakes (G3) con el ejemplar Gold Phoenix (IRE), también sobre la pista de Santa Anita Park.