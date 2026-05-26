Duelo de campeonas: Splendora vs Immersive en el Shawnee Stakes G2 el sábado en Churchill Downs

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Churchill Downs se viste de gala este sábado con la celebración de una cartelera de 11 carreras. Siete de estas competencias corresponden a eventos tipo Stakes. Todo esto ocurre en el marco del Stephen Foster Preview Day, antesala del gran día que se celebrará dentro de un mes con la participación de los mejores caballos purasangre maduros de Estados Unidos.

Estados Unidos: Splendora contra Immersive en el Shawnee Stakes G2

El primer Stakes de grado de la tarde del sábado en Churchill Downs ocupará el quinto turno de la programación. Allí se disputará la edición 2026 del Shawnee Stakes G2 para yeguas de cuatro y más años de edad. La prueba cuenta con un recorrido de 1.600 metros en la pista de arena, ofrece un premio de $300.000 a repartir y presenta una nómina de siete corredoras.

Esta selectiva sirve como preparación clave para la Breeders’ Cup Distaff (G1), carrera que este año se disputará a finales de octubre en el óvalo de Keeneland. El evento presenta un emocionante duelo entre dos campeonas de diferentes ediciones de la Breeders'. Por un lado, la ganadora de la Breeders’ Cup Filly & Mare Sprint (G1) 2025, Splendora, pupila de Bob Baffert con la monta del jinete francés Flavien Prat. Por el otro, la triunfadora de la Breeders’ Cup Juvenile Fillies (G1) 2024, Immersive, entrenada por Brad Cox y conducida por el astro puertorriqueño Irad Ortiz Jr.

Splendora, con un balance de dos victorias en tres presentaciones esta temporada, cuenta con el favoritismo inicial. A pesar de su cuarto puesto en el Derby City Distaff Stakes (G1) el pasado 2 de mayo, su campaña previa respalda su calidad gracias a los triunfos en el Beholder Mile G1 de Santa Anita y en el Wayne Lukas Stakes G2.

Su principal rival, la presentada de Brad Cox e hija del semental Nyquist, cumple apenas su segunda actuación del año. Su reaparición ocurrió el pasado 4 de abril en el hipódromo de Aqueduct, donde finalizó en el segundo lugar del Distaff Stakes G3 detrás de Grammy Girl, yegua conducida por el venezolano Javier Castellano.

El resto de la nómina oficial para este Shawnee Stakes G2 incluye a: