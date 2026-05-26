El duelo de la semana: Jaramillo vs Hernández por los $200,000 del Santa Margarita Stakes (G2) en Santa Anita Park

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La jornada de este sábado 30 de mayo, el hipódromo de Santa Anita Park, colocó una cartelera de nueve carreras en la que incluyó el Santa Margarita Stakes (G2) para yeguas adultas en distancia de 1,800 metros. Entre las participantes está Simply Joking con Emisael Jaramillo y Seismic Beauty con la monta de Juan Hernández.

Santa Anita Park: El Santa Margarita Stakes (G2) cuenta con cinco yeguas adultas

La octava carrera de la jornada del sábado en Santa Anita Park, fue reservada para el Santa Margarita Stakes (G2), en la que atrajo a cinco yeguas adultas entre ellas a la ganadora de punta a punta del Santa Maria (G3) el 19 de abril en Santa Anita, Simply Joking, con la monta de Emisael Jaramillo que la se impuso por 6 3/4 cuerpos sobre Nafisa para su primera victoria en stakes de grado. La potranca de 4 años del entrenador Michael McCarthy había terminado previamente cuarta en el Beholder Mile (G1) en marzo y tercera en el La Brea (G1) en diciembre.

Mientras que la entrenada por Bob Baffert, Seismic Beauty arrasó en el Santa Margarita Stakes (G2) del año pasado por cinco cuerpos con Juan Hernández como jinete. En la Breeders' Cup Distaff, celebrada el 1 de noviembre en Del Mar, fue su última actuación donde no pudo luego de una mala salida. La hija de Uncle Mo, regresa con récord de 8 actuaciones con 4 victorias y $476,840 en ganancias para sus propietarios.

Om N Joy, Lemon Muffin y Lavender Love, completan la nómina del Santa Margarita Stakes (G2), que inicia a las 7:30 p.m. hora venezolana.