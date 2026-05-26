Todo listo para otra edición del Belmont Stakes Racing Festival con más de 11 millones de dólares en premios

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La jornada del miércoles 3 de junio, que da inicio al Festival de Carreras Belmont Stakes en el Hipódromo de Saratoga. Una semana llena de carreras selectivas en la que incluye la edición número 158 del Blemont Stakes (G1), en donde, al menos 11 centauros han sido confirmados para estar presente en el tercer peldaño de la triple corona estadounidense.

Belmont Stakes: Este miércoles comienza el Festival en Saratoga

El Festival de Carreras del Belmont Stakes 2026 es desde el miércoles 3 de junio hasta el domingo 7 de junio de 2026. Esta edición es histórica por ser la tercera y última vez consecutiva que el óvalo de Saratoga reciba el "Test de los Campeones" debido a las remodelaciones de Belmont Park.

El festival contará con un total de 25 carreras selectivas (stakes) repartiendo más de 11 millones de dólares en premios. Debido a la configuración de la pista de Saratoga, la carrera principal del sábado se disputará en una distancia modificada de 1 1/4 millas (2,000 metros).

A continuación, se detalla la programación de las carreras de grado más importantes del festival día por día:

Miércoles 3 de junio (Día de Apertura)

Jornada con 7 competencias selectivas, enfocada principalmente en los mejores ejemplares criados en el estado de Nueva York (NY-Bred).

Beverly R. Steinman Stakes (G1) $150,000

$150,000 Commentator Stakes (NYB) $200,000

(NYB) $200,000 Critical Eye Stakes (NYB) $200,000

(NYB) $200,000 Mike Lee Stakes (NYB) $200,000

(NYB) $200,000 Bouwerie Stakes (NYB) $200,000

(NYB) $200,000 Kingston Stakes (NYB) $200,000

(NYB) $200,000 Mount Vernon Stakes (NYB) $200,000

Jueves 4 de junio

Día con 4 selectivas de alto nivel en superficie de césped y distancias largas.

Belmont Gold Cup Stakes (G2) $250,000 (Clasificatoria directa a la mítica Melbourne Cup de Australia)

$250,000 (Clasificatoria directa a la mítica Melbourne Cup de Australia) Intercontinental Stakes (G2) $250,000

$250,000 Pennine Ridge Stakes (G3) $300,000

$300,000 Jersey Girl Stakes $175,000

Viernes 5 de junio (Víspera del Belmont)

Una cartelera de gala con 5 carreras selectivas que incluye tres eventos de Grado 1 para las mejores yeguas y tresañeros del país.

New York Stakes (G1) $750,000

$750,000 Ogden Phipps Stakes (G1) $500,000 (Cupo directo a la Breeders' Cup)

$500,000 (Cupo directo a la Breeders' Cup) DK Horse Acorn Stakes (G1)

Bed o' Roses Stakes (G2)

Wonder Again Stakes (G2)

Sábado 6 de junio (Día Central)

El día más esperado de la temporada hípica de Nueva York con 7 magnas selectivas de Grado.

158° Belmont Stakes (G1) — 1 1/4 millas (Arena) — $2,000,000 (Tercera corona norteamericana)

— 1 1/4 millas (Arena) — $2,000,000 (Tercera corona norteamericana) Resorts World Casino Manhattan Stakes (G1) — Césped

— Césped (El resto de las selectivas del sábado de Grado 1 y Grado 2 se confirmarán en el orden oficial de la cartilla durante la semana del sorteo).

Domingo 7 de junio

Jornada de cierre del festival que cuenta con 2 competencias selectivas para clausurar la semana de gala

Las inscripciones para la jornada del miércoles 3 de junio se abrirán este jueves.