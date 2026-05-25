Conozca el estado de salud de Edgard Zayas luego de su “volada” de este lunes en Aqueduct

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Este lunes, como parte del Memorial Day que se celebra en Estados Unidos, la mayoría de los hipódromos tuvo jornadas hípicas y uno de ellos fue el Aqueduct, donde se cumplió con una programación de nueve carreras.

Estados Unidos: Conozca el estado de salud de Edgard Zayas luego de salir “volando”

En la octava carrera de la tarde de este lunes del Belmont At The Big A, se corrió Starter Optional Claiming de $40.000 para ejemplares de cuatro y más años en distancia de 1.600 metros en arena, donde la victoria fue para Tizmarkus, presentado por James Ferraro y con la monta de José Lezcano.

En dicha competencia, el puertorriqueño Edgard Zayas participaba con el purasangre Glint de cinco años, propiedad de In Front Racing Stable y entrenado por Amira Chichakly, el cual llevaba el número ocho en el lomo.

En los primeros 100 metros de la partida, el ejemplar salió con tropiezos desde el inicio por la pista fangosa debido a la lluvia del día, y provocó que el látigo boricua “saliera por los aires” en vez de caer de manera tradicional.

Los propietarios del ejemplar en la cuenta oficial que tienen en la red social X, dieron a conocer el siguiente reporte del jockey puertorriqueño:

«Edgard Zayas salió solo con un pequeño corte en la cara y no fue al hospital. Glint parece estar bien». Informaron los dueños del ejemplar. Seguidamente, publicaron el siguiente mensaje más especifico y claro sobre la salud del látigo:

«Todo parece haber salido bien. Edgard Zayas terminó con un pequeño corte en la cara, además de algunos golpes y moretones, pero no fue al hospital. Glint parece estar bien; mañana sabremos más».