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Una de las selectivas del sábado en el marco del Stephen Foster Preview Day será la edición 2026 del Regret Stakes (G3). La competencia para potras de tres años contará con un recorrido de 1.800 metros en pista de grama, un premio de $275.000 a repartir y una nómina de nueve ejemplares en competencia.

Estados Unidos: Atleta Meridiano 2025 por otro Stakes de grado en el Regret Stakes G3

La prueba cuenta con la llamativa presencia de tres ejemplares del entrenador Brendan Walsh, las cuales irán con los números uno, dos y tres en el lomo: Indigo Woods (IRE), con Tyler Gaffalione en la silla; Surprise Ending, conducida por Ben Curtis; y Trust Account, guiada por el doble ganador del Premio Eclipse, Flavien Prat.

Por su parte, el jockey venezolano Junior Alvarado —Atleta Meridiano 2025— estará presente en la prueba con la potra Tam Tam. La pensionada de Phillip Bauer defenderá los colores de Rigney Racing. La selectiva llega con una campaña de dos victorias en tres presentaciones en la actual temporada y busca su primer Stakes de grado, tras su triunfo el pasado 28 de marzo en el Sanibel Island Stakes en Gulfstream Park.

Como una fuerte rival se presenta la potra Dandona, ganadora del Florida Oaks (G3) el pasado 7 de marzo en Tampa Bay Downs. El resto de las participantes inscritas en la carrera son: Lilo Lil con John Velázquez, Faithful Departed con José Ortiz, Call of Me bajo la guía de Axel Concepción, y Storm’s Wake con el jinete panameño Luis Sáez.