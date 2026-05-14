Arepa Power: Atleta Meridiano 2025 monta a dos de los mejores caballos de Estados Unidos

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La Federación Internacional de Actividades Hípicas (IFHA por sus siglas en inglés), dio a conocer este jueves la actualización de su listado de los mejores ejemplares del turf en el mundo de la temporada actual, que hayan corrido entre el 1 de enero y el 10 de mayo del 2026, en la cual, cinco de ellos son de Estados Unidos y dos son montas exclusivas del jockey venezolano Junior Alvarado, actual Atleta Meridiano 2025.

Longines Ranking: Junior Alvarado monta a dos de los mejores caballos de Estados Unidos

Con el dominio por tercer mes seguido del ejemplar Ka Ying Rising (NZ) como el mejor caballo del mundo y en grama, La IFHA por sus siglas en inglés publicó el listado actualizado hasta el 10 de mayo, donde sobresalen dos purasangres que son montados por el jockey venezolano Junior Alvarado.

El primero de ellos, es el cuatroañero y doble coronado del 2025, Sovereingty, el cual aparece con 122 puntos igualado en el octavo puesto con cuatro ejemplares más, entre ellos, su compatriota Magnitude (USA). El producto del afamado Godolphin LLC, viene de debutar en el año con un segundo lugar en el Oaklawn Handicap (G2) en pasado mes de abril, detrás del tordillo White Abarrio, volvió a ser montado por el astro criollo Junior Alvarado.

El hijo de Into Mischief se prepara para participar en la próxima edición del Stephen Foster (G1) que se va a realizar el próximo 27 de junio en el hipódromo de Churchill Downs en recorrido de 1.800 metros en arena.

Luego, con 119 unidades, aparecen varios ejemplares de varias partes del mundo y otros estadounidenses, como el cincoañero, Knightsbridge (USA) también de Godolphin y pensionado de Willian Mott, el cual ha ganado dos de sus tres presentaciones en el año, como el Fred Hooper Stakes y el Gulfstream Park Mile, ambos G3 y realizados en el óvalo de Hallandale Beach, en Florida y con la conducción del doble coronado venezolano Junior Alvarado.