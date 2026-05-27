Lagynos con José Ortiz busca mantener la racha en el Arlington Stakes G3 de Churchill Downs

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Una gran jornada de competencias está programada para este sábado en el hipódromo de Churchill Downs con una agenda de 11 carreras, donde siete de ellas serán Stakes en el marco del conocido Stephen Foster Preview Day.

Estados Unidos: Lagynos con José Ortiz a mantener la racha en el Arlington Stakes G3

La undécima y última competencia del sábado en el mítico Churchill Downs tiene como hora de partida las 5:59 de la tarde. La carrera está reservada para ejemplares de cuatro y más años en distancia de 1.700 metros (1 1/16 millas) en pista de grama, donde se disputará la edición 2026 del Arlington Stakes G3 con un premio de $275.000 a repartir.

Dicha prueba cuenta con la presencia del ejemplar Lagynos, pensionado del trainer Steven Asmussen y propiedad del Príncipe Sultan Bin Mishal Al Saud. El corredor busca su cuarta victoria de manera consecutiva en una temporada destacada que incluye triunfos de grado en el Muniz Memorial (G2) y el Fair Grounds Stakes (G3). El conducido por José Ortiz llega en óptimas condiciones para esta cita.

Como fuertes rivales del purasangre se presenta una nómina de alto nivel liderada por el conocido Coal Battle. El pupilo de Lonnie Briley contará con la monta de Corey Lanerie, tras una destacada campaña previa donde conquistó el Rebel Stakes (G2). Asimismo, el lote incluye a los cotizados Mercante —ganador de esta competencia la temporada pasada— con la monta de Joseph Ramos.

La lista oficial de participantes para esta selectiva la completan: West Hollywood bajo la guía del boricua Irad Ortiz Jr., Quatrocento con la conducción de Julien Leparoux, Minaret Station guiado por Cristian Torres, Giocoso con Luis Sáez en los estribos y Mesero con el astro francés Flavien Prat.