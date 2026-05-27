Jockey venezolano reta a ejemplares de Bob Baffert en el Aristides Stakes (G3) de Churchill Downs

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La tarde del sábado en el hipódromo de Churchill Downs ofrecerá una agenda de 11 carreras como parte del Stephen Foster Preview Day. La jornada disputará siete Stakes —seis de ellos de grado— a un mes de la celebración del Stephen Foster G1, selectiva que este año repartirá $2 millones de dólares en premios para ejemplares de cuatro y más años en 1.800 metros.

Estados Unidos: Jockey venezolano reta a ejemplares de Bob Baffert en el Aristides Stakes (G3)

El entrenador Bob Baffert, quien inició este año su campaña en el óvalo de Churchill Downs, presentará este sábado a dos grandes ejemplares en la edición 2026 del Aristides Stakes G3 ($275.000). La prueba reunirá a siete purasangres de cuatro y más años en un recorrido de 1.200 metros sobre pista de arena y que sirve como preparatoria para la Breeders' Cup Sprint que se realizará a finales de octubre en Keeneland este año.

El primer presentado por el afamado preparador es el cincoañero Cornucopian, bajo la monta del astro francés Flavien Prat para los colores del SF Racing y sociedad. El hijo de Into Mischief en Magical World, por Distorted Humor, registra tres triunfos en seis presentaciones, con una última victoria en el San Carlos Stakes G3 de este año en Santa Anita Park.

El segundo pupilo de Baffert en la selectiva de grado pertenece también al SF Racing y sociedad: Madaket Road. El hijo de Quality Road marcha invicto en la presente temporada tras lograr su único triunfo en un Allowance el pasado 8 de mayo en la misma pista de Churchill Downs. El astro boricua Irad Ortiz Jr. asumirá nuevamente la conducción.

Como tercera opción destaca el ejemplar Tejano Twist con la monta del jockey venezolano Francisco Arrieta. El conducido acumula dos victorias en seis salidas este año, incluye su triunfo en el Whitmore Stakes (G3) en Oaklawn Park, y competirá con el número cinco en el lomo.

El resto de los participantes inscritos en el Stakes son: Mad House con Paco López, Roll On Big Joe con Julien Leparoux, Durante con el estadounidense Tyler Gaffalione y Gold Sweep con José Luis Ortiz.