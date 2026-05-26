Bob Baffert logra doblete de Stakes en hipódromos distintos el Memorial Day

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Los diferentes hipódromos de Estados Unidos realizaron una jornada especial de carreras hípicas este lunes por el Memorial Day. El óvalo de Churchill Downs cumplió con una programación de nueve competencias. En dicha cartelera, se disputó la edición 2026 del Winning Colors Stakes G3, donde la victoria fue para una yegua del famoso entrenador Bob Baffert.

Estados Unidos: Bob Baffert con doblete de Stakes en óvalos distintos en el Memorial Day

A la altura de la octava carrera de la tarde en el recinto de Churchill Downs, se corrió el Winning Colors G3. La prueba reunió a yeguas de cuatro y más años en una distancia de 1.200 metros sobre la pista de arena. La victoria correspondió a la presentada de Bob Baffert, Usha, la cual contó con la monta del astro francés Florent Geroux.

La corredora nacida el 3 de mayo de 2022 sumó su primera victoria del año en dos presentaciones. Este éxito representa el cuarto triunfo de su campaña como purasangre de carreras y le permite superar los $500.000 en premios.

Los parciales cronometrados de la competencia resultaron de la siguiente manera:

400 metros : 22.86

: 22.86 Media milla : 45.62

: 45.62 1.000 metros : 57.52

: 57.52 Tiempo final : 1:10.21

: 1:10.21 Remate (últimos 200 metros): 12.69

La hija del semental Tiz The Law en Animal Appeal por Leroidesanimaux (BRZ) abonó un dividendo de $6.88 a Ganador, $4.54 al Place y $3.24 al Show.

Por otra parte, en el hipódromo de Lone Star Park, el preparador norteamericano aseguró su doblete de la jornada en el Texas Derby. Esta vez el triunfo llegó por intermedio del ejemplar Desert Gate, conducido por el jinete puertorriqueño Irad Ortiz Jr. en un recorrido de 1.700 metros en arena. El potro de tres años registró un tiempo oficial de 1:44.53 y generó dividendos de $2.40 a Ganador, $2.10 al Place y $2.10 al Show.