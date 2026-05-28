El jockey venezolano Derby Winner compite en el Cliff Hanger Stakes por un premio de 100,000 dólares

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El hipódromo de Monmouth Park, este sábado celebra una cartelera de ocho carreras en la que incluye tres pruebas stakes, entre ellas el Cliff Hanger Stakes valorada en 100 mil dólares en distancia de 1,700 metros en pista de grama, con la participación de nueve ejemplares maduros, entre ellos There Are No Words con la monta de Sonny León.

Monmouth Park: Sonny León con There Are No Words busca el premio

El Cliff Hanger Stakes, una de las tres carreras de stakes sobre césped y cinco sobre hierba que conforman la jornada del sábado en Monmouth (de ocho carreras), marca el intento 16 de There Are No Words en una carrera de stakes. En sus 15 participaciones anteriores, ha perdido 0 de 15, la mayoría por menos de un cuerpo.

Sin embargo, el castrado de 7 años, gracias en gran parte a 10 segundos puestos y seis terceros puestos en 29 carreras disputadas, ha acumulado 474,474 dólares a pesar de tener solo cuatro victorias en su carrera.

Propiedad de la granja Prancing Hill de Joe Ioia, el hijo de California Chrome hará su debut de temporada tras siete meses de descanso. Contará con la monta del Derby Winner, Sonny León, para el veterano entrenador Chuck Spina.

There Are No Words, llegó sexto la pasada temporada debido a una mala partida que no se pudo recuperar. En la edición 2024, ocupó el segundo lugar. La carrera Cliff Hanger Stake inicia a las 3:58 p.m. hora venezolana y está pautada para la séptima en el orden.