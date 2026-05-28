Un póker de victorias convierte a jockey venezolano en el más valioso de la jornada en Estados Unidos

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Interesante, se coloca el Summer Meet de Finger Lakes, ubicado en New York. Tres jinetes igualan la punta en apenas un mes de campaña. Finger Lakes celebró este miércoles una cartelera de nueve carreras en la continuidad de esta campaña que finaliza el 25 de noviembre.

Keiber Coa iguala la punta en Finger Lakes

Finger Lakes presentó una carta de nueve carreras, en donde el jockey venezolano Keiber Coa fue el más destacado con cuatro victorias, que le permitieron igualar la punta a 11 victorias con sus colegas Reylu Gutiérrez y Andre Shivnarine Worrie. Coa es el líder en dinero en la presente competición.

El dos veces campeón de este circuito, Coa, sumó la primera victoria de la jornada en la cuarta del programa con el ejemplar Rockstar Casanova, que abonó en la taquilla $2.84 a ganador. En la quinta carrera igualó el triunfo con Bustin Away, que empató con Scocciatore guiado por Kevin Navarro.

En la sexta visitó el parque de vencedores con Beach Invasión, que también jugó como favorito en la taquilla con un pago de $2.40, y cerró la jornada encima de Saratoga Banker, que sorprendió con un pago de $6.24 a ganador.

Es importante mencionar que estas victorias fueron junto al entrenador Anthony Ferraro. Ellos celebraron esta jornada como lo más destacado en Estados Unidos.

Keiber Coa, como se indicó al comienzo, igualó el meeting con 11 triunfos. La actividad en este circuito retorna el lunes 1 de junio hasta el miércoles, en la cual el jinete criollo lleva 14 compromisos de monta.