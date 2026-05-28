Ejemplar que arriba tercero en el Santa Anita Derby (G1) corre el Belmont Stakes (G1)

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El Belmont Stakes (G1) a una semana de saber quién es el tercer campeón de la tercera gema en Estados Unidos, ha habido muchos cambios con respecto a los ejemplares que entran y salen en esta última semana. Este acontecimiento se llevará a cabo el sábado 6 de junio en el hipódromo de Saratoga, por tercera y última vez, con una distancia de 2,000 metros y un premio a repartir de dos millones de dólares.

Belmont Stakes: Vitruvian Man del entrenador Doug O’Neill es el nuevo candidato

En la última semana, Belmont Stakes (G1), el tercer peldaño de la Triple Corona estadounidense, ha experimentado cambios con respecto a los ejemplares. En un principio, la nómina se redujo a nueve ejemplares después de que So Happy, Potente y Chip Honcho se retiraron. No obstante, Powershift de Todd Pletcher pasó a ser un candidato y Vitruvian Man del preparador Doug O'Neill se les unió en la tarde de este miércoles.

El periodista David Grening (@DRFGrening) anunció que Vitruvian Man será conducido por Antonio Fresu. Este es un macho hijo de Vino Rosso en Caradini por Bernardini, que debutó en la temporada con un tercer lugar en el Santa Anita Derby (G1) luego de cuatro meses sin correr, tras llegar tercero en una prueba élite en Turfway Park.

Vitruvian Man, tiene una victoria en seis presentaciones con ganancias de $142,345 para sus conexiones Glenn Sorgenstein WC Racing Inc. Luego de su carrera en el Santa Anita Derby (G1) ha ejercitado cuatro veces. El último de ellos fue el pasado 20 de mayo, 1,200 metros en 1:13.60 desde la gatera.

La edición número 158 del Belmont Stakes (G1) a correrse el próximo sábado 6 de junio, cuenta con una nómina posible de 11 ejemplares;

Chief Wallabee

Commandment

Emerging Market

Golden Tempo

Growth Equity

Ocelli

Ottinho

Powershift

Renegade

Talk To Me Jimmy

Vitruvian Man

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