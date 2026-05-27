Javier Castellano busca el liderato histórico del Penn Mile el viernes en Penn National

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Este viernes, el hipódromo de Penn National presentará una jornada de diez carreras. En la sexta prueba de la cartelera se realizará una nueva edición del Penn Mile (G3) con un premio de $400.000 para potros de tres años en distancia de 1.600 metros en pista de grama. Allí, el jockey venezolano Javier Castellano buscará reeditar la victoria alcanzada en la edición 2025, esta vez con el tresañero Alpyland, del trainer Mark Casse.

Estados Unidos: Javier Castellano por el liderato histórico del Penn Mile el viernes

La sexta competencia de la jornada del viernes en el óvalo de Penn National acogerá la duodécima edición del Penn Mile (G3) en la tradicional distancia de la milla. La prueba repartirá $400.000 en premios y contará con siete participantes confirmados en el aparato de salidas.

El potro Alpyland, entrenado por Mark Casse y conducido por el astro zuliano Javier José Castellano, destaca en el lote tras ganar este año el Dania Beach Stakes y el Columbia Stakes. Esta misma conexión viene de lograr el triunfo el año pasado en este evento con el purasangre Dream On.

La dupla de Casse y Castellano intentará consolidarse como la máxima ganadora histórica del Penn Mile. El preparador busca su cuarto lauro y el fusta zuliano su tercera victoria personal en este Stakes de grado. Como principales rivales en la pista emergen Honey Dutch, con la monta de Tyler Gaffalione para la cuadra de Whit Beckman, y Teddy’s Rocket, presentado por Miguel Clement con Manuel Franco en los estribos.

La nómina completa de la competencia la integran: Bonsai Warrior con Luis Rivera Jr., Baytown Dreamer bajo la guía del jinete Christopher Elliott, Classic Nofty conducido por Ángel Cruz, e Immortalised con la monta del experimentado boricua John Velázquez.