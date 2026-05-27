Belmont Stakes: Potente no estará en la tercera gema y Bob Baffert revela su futuro

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La lista de posibles contendientes para la tercera gema en Estados Unidos se reduce a medida que se acerca la celebración del Belmont Stakes (G1), que tendrá lugar en pocos días y será su edición número 158. Hasta ahora había doce candidatos potenciales, pero este miércoles por la mañana se supo que Potente, quien llegó décimo en el Kentucky Derby (G1), no asistirá.

Belmont Stakes: El entrenado por Bob Baffert no estará en la tercera gema

El reportero David Grening (Daily Racing Form) informó que el caballo Potente fue retirado del Belmont Stakes (G1) según información suministrada por su entrenador Bob Baffert, quien además indicó que el hijo de Into Mischief correrá el domingo 7 de junio en Churchill Downs, el Matt Winn Stakes (G3) de $400,000 en 1,700 metros en tierra.

Potente obtuvo 100 puntos para el Derby de Kentucky gracias a su victoria en el San Felipe (G2) y su segundo puesto en el Santa Anita Derby (G1) en su segunda y tercera carrera. Llegará a ese evento con dos victorias en cuatro salidas con una producción de $262,000 para las conexiones de Speedway Stables LLC, que pagaron $2.4 millones por este potro en las subasta de Fasig-Tipton en Saratoga 2024.

La edición número 158 del Belmont Stakes (G1) a correrse el próximo sábado 6 de junio, cuenta con una nómina posible de 10 ejemplares;

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