Chip Honcho queda fuera del Belmont Stakes (G1)

A pocos días de que se celebre la edición número 158 del Belmont Stakes (G1), la lista se achica de los posibles candidatos para la tercera gema de la triada en Estados Unidos. Hasta la fecha eran doce los candidatos posibles, sin embargo, la mañana de este miércoles se pudo conocer que Chip Honcho que arribó tercero en el Preakness Stakes (G1), no estará presente.
NOTAS RELACIONADAS
Belmont Stakes: El hijo de Connect no estará en la tercera gema
El reportero David Grening (Daily Racing Form) informó que el caballo Chip Honcho fue retirado del Belmont Stakes (G1) según información suministrada por su entrenador Steve Asmussen.
El hijo de Connect, propiedad de Leland Ackerley Racing, LLC, Sherwood, James, Shupe, Jode and Cilia, John, ejercitó la mañana de este martes en New York, un galope de mantenimiento. Su entrenador, aún no ha confirmado cual será la próxima cita de este ejemplar ganador de dos carreras en siete actuaciones con una producción de $500,475 para sus conexiones.
La edición número 158 del Belmont Stakes (G1) a correrse el próximo sábado 6 de junio, cuenta con una nómina posible de 10 ejemplares;
- Chief Wallabee
- Commandment
- Emerging Market
- Golden Tempo
- Growth Equity
- Ocelli
- Ottinho
- Powershift
- Renegade
- Talk To Me Jimmy
Datos clave del evento
- Sede: Por tercer año consecutivo se celebrará en el Hipódromo de Saratoga (Saratoga Springs, Nueva York), debido a las obras finales de modernización de su sede habitual, Belmont Park.
- Distancia: Se disputará en un trayecto recortado de 1 ¼ millas (2,012 metros) debido al diseño de la pista de Saratoga, en lugar de las tradicionales 1 ½ millas.
- Bolsa de premios: El evento repartirá un total de $2 millones de dólares.