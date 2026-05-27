Hijo de Flightline comprado por $2.1millones por agente venezolano salta a la cancha en Santa Anita Park

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El pasado lunes 18 de mayo se llevó a cabo la subasta Fasig-Tipton May, de Midlantic Sale para potros de dos años en entrenamiento en Timonium, Maryland. En el primer día del Fasig-Tipton de mayo trajo el primer gran precio récord de un hijo del hijo del semental Flightline, vendido por $2.1 millones de dólares.

El potro que alcanzó cifra récord sale a la cancha en Santa Anita

Pedro Lanz, agente venezolano, es pieza fundamental para los turfman en las subastas de potros en entrenamiento en Ocala como en Timonium, los últimos años. En el primer día de Fasig Tipton en las subastas de Midlantic Sales en Maryland, bajó el martillo para el potro marcado como el Hip 54, que identifica a un potro hijo de Flightline en la yegua Bar Of Gold, consignado por Sequel, agente para Chester Broman. Lanz, en representación de KAS Stables, por la suma de $2,100,000. ¡Récord! En el primer día.

Este potro propiedad del KAS Stable, que pertenece a los hijos del difunto rey Abdullah bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudita, salió a la cancha en Santa Anita Park, del establo John Saddler.

Flightline, semental del Lane’s End, es un hijo de Tapit, que se retiró invicto en seis presentaciones. Sus últimas cuatro victorias fueron en pruebas de Graded 1: Malibú Stakes (Santa Anita), Metropolitan Handicap (Belmont Park), Pacific Classic (Del Mar) y la Breeders’ Cup Classic (Keeneland).

Bar Of Gold, madre de este potro alazán tostado, ganó siete carreras, entre ellas la Breeders’ Cup Filly and Mare Sprint (G1) en Del Mar en el 2017, que fue su última participación.