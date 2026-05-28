Jinete chileno es elegido el Jockey de la Semana en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves se ha dado conocer que el experimentado látigo chileno Héctor Isaac Berrios ha sido nombrado como el Jockey de la Semana en Estados Unidos entre el 18 y el 25 de mayo, luego de haber conseguido el triunfo en el Gamely Stakes (G1) en el Memorial Day de lunes en Santa Anita Park.

Estados Unidos: Héctor Isaac Berrios gana el Jockey de la Semana

En el lunes del Memorial Day que se celebró el pasado 25 de mayo, en el óvalo de Santa Anita Park, el jockey profesional chileno Héctor Isaac Berrios resultó el ganador del Gamely Stakes G1 con la yegua Thought Process, pensionada del entrenador Phil D’Amato, en una jornada donde también llegó tercero en el Hollywood Gold Cup G2 con Mc Vay de Peter Eurton.

Isaac Berrios es nacido en Santiago de Chile hace 39 años, logró más de 2.500 victorias en su país antes de comenzar carrera en Estados Unidos en el 2011, pero no sería hasta el 2018 que se establecería en tierras norteamericanas, ha acumulado hasta los momentos 624 victorias en poco más de 4.000 montas con $35 millones de dólares en ganancias.

Es el primer G1 de la temporada para Issac Berrios que no ganaba uno desde el Pennsylvania Stakes (G1) en Parx Racing con el ejemplar Baeza en la temporada 2025. Ahora, el látigo austral suma 82 pruebas selectivas a su cuenta personal, 37 de ellos, son de grado.

Otros jockeys que fueron considerados para el nombramiento semanal: Floren Geroux, ganador del Winning Colors G3, en Churchill Downs, Geovanni Franco, quien se quedó con el Steve Sexton Mile G3 en Lone Star, Juan Hernández, por haber llegado a 3.000 victorias en su carrera, y Flavien Prat por haber ganado el Shoemaker Mile G1 y la Hollywood Gold Cup G2, ambos en Santa Anita Park.