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La semana del Belmont Stakes (G1) en el óvalo de Saratoga comenzará la tarde del miércoles 3 de junio con una programación de 10 carreras. En esta jornada se disputarán seis stakes para ejemplares purasangres de carreras y una prueba de obstáculos.

Estados Unidos: Hot Currency de Linda Rice reta a una hija de Justify en el Bouwerie Stakes de Saratoga

La primera carrera para caballos purasangres de carreras en la semana del Belmont Stakes iniciará en la segunda competencia del miércoles 3 de junio. Además, se disputará la edición del Bouwerie Stakes de $200.000 para yeguas de tres y más años en 1.400 metros (arena).

La selectiva tiene una nómina de siete hembras inscritas. En el grupo sobresale la presentada por la entrenadora Linda Rice, Hot Currency, con la monta del astro panameño Manuel Franco. La yegua acumuló un triunfo en su última participación en el Fourstar Crook Stakes el 11 de abril en el óvalo de Aqueduct.

Como posible rival de competencia en la carrera, el entrenador Eoin Harty presenta a Irish Lullaby y confía la monta al astro francés Flavien Prat. Esta tresañera es una hija del semental triple coronado Justify y logró la victoria en el Maiden durante su última presentación en Woodbine, Canadá, con un speed rating de 84.

El resto de la nómina de la carrera lo complementan: Venetta, del trainer Danny Gargan con Kendrick Carmouche en el lomo de la yegua; Pinky Brier, de Gustavo Rodríguez con Rubén Silvera en la silla; Victory Hall, presentada por Thomas Morley y montada por Ricardo Santana Jr.; Galinda, de Miguel Clement con Jaime Rodríguez en las riendas; y Celestia Body, con Edgard Zayas en el sillín, bajo el entrenamiento de Lisa Bartkowski.