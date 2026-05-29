Diez carreras se presentan en el Opening Day para el Belmont Stakes Racing Festival en Saratoga

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La jornada del miércoles 3 de junio, que da inicio al Festival de Carreras Belmont Stakes en el Hipódromo de Saratoga. Una semana llena de carreras selectivas en la que incluye la edición número 158 del Blemont Stakes (G1), en donde, al menos 10 centauros han sido confirmados para estar presente en el tercer peldaño de la triple corona estadounidense.

Belmont Stakes: Este miércoles comienza el Festival en Saratoga

El Festival de Carreras del Belmont Stakes 2026 es desde el miércoles 3 de junio hasta el domingo 7 de junio de 2026. Esta edición es histórica por ser la tercera y última vez consecutiva que el óvalo de Saratoga reciba el "Test de los Campeones" debido a las remodelaciones de Belmont Park.

El festival contará con un total de 25 carreras selectivas (stakes) repartiendo más de 11 millones de dólares en premios. Debido a la configuración de la pista de Saratoga, la carrera principal del sábado se disputará en una distancia modificada de 1 1/4 millas (2,000 metros).

En el Opening Day, están previstas diez carreras, con siete pruebas stakes, seis de ellas exclusivas para ejemplares nacidos y criados en New York con una bolsa de 200 mil dólares en premios cada una, y una carrera de grado exclusiva para ejemplares de salto.

A continuación, se detalla la programación de las carreras más importantes de la jornada de apertura del festival:

Miércoles 3 de junio (Día de Apertura)

Jornada con 7 competencias selectivas, enfocada principalmente en los mejores ejemplares criados en el estado de Nueva York (NY-Bred).

Primera carrera: Beverly R. Steinman Stakes (G1) $150,000

$150,000 Segunda carrera: Bouwerie Stakes (NYB) $200,000

(NYB) $200,000 Tercera carrera: Mount Vernon Stakes (NYB) $200,000

(NYB) $200,000 Cuarta carrera: Kingston Stakes (NYB) $200,000

(NYB) $200,000 Quinta carrera: Critical Eye Stakes (NYB) $200,000

(NYB) $200,000 Octava carrera: Mike Lee Stakes (NYB) $200,000

(NYB) $200,000 Novena carrera: Commentator Stakes (NYB) $200,000

La jornada del miércoles inicia a las 12:35 p.m. hora venezolana.