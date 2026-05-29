Sonny León listo para lograr esta hazaña en la jornada selectiva del Jersey Derby Day en Monmouth Park

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El jockey venezolano, Sonny León, busca este sábado una hazaña dentro de su repertorio: conseguir los tres stakes pautados para este sábado en el hipódromo de Monmouth Park, ubicado en Oceanport, New Jersey. Tres stakes, en los cuales León lleva primeras opciones al triunfo. Entre ellos, Zephyros en la prueba central de la jornada: Jersey Derby Stakes por $100,000.

Monmouth Park: Sonny León apunta para otro Stakes

El Jersey Derby Stakes, es un histórico clásico listado con un rico legado en la hípica de Nueva Jersey, reservado exclusivamente para potros de 3 años en una distancia exacta de 1 milla (1,600 metros) sobre la pista de césped. Esta carrera es fundamental en el calendario de primavera, ya que sirve como trampolín selectivo para los mejores milleros grameros de la Costa Este de cara a las grandes competencias veraniegas en Nueva York y Virginia.

Zephyros: Defiende los colores del establo de Mark E. Casse y llevará la conducción de Sonny León. Viene de un excelente tercer lugar en el clásico English Channel Stakes, donde registró una de las cifras de velocidad más altas del grupo. Su experiencia en pruebas de nivel lo convierte en el rival a vencer. Con el jinete Sonny Leon a bordo, se espera que rastree los pasos de King's Remark y aproveche el codo final de Monmouth Park para lanzar su ataque decisivo y asegurar la victoria

King's Remark (IRE): Un potro de origen europeo entrenado por Miguel Clement y conducido por Manuel Franco. Viene de ganar de punta a punta en un Maiden Special Weight en Aqueduct. El cambio a la pista de Monmouth, con rectas más cortas, favorece enormemente su velocidad inicial, y se convierte en el rival potencial.

El Jersey Derby ($100,000) se disputará este sábado 30 de mayo de 2026 como el evento de cierre estelar en la octava carrera de Monmouth Park, pautado para las 4:30 p.m. hora venezolana. Su nómina la completan: Chayton, Vintur, Guitarist, Aces Honor, Azizam y Third Coast.