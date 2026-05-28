Jockeys venezolanos retan a Ozara en el Miss Liberty Stakes por $100,000

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La jornada de este sábado el hipódromo de Monmouth Park, colocó una cartelera de ocho competencias entre ellas tres pruebas stakes: Miss Liberty, Cliff Hanger y el Jersey Derby, cada una valoradas por 100 mil dólares, en pistas de grama. En el Miss Liberty Stakes, sobre distancia de 1,700 metros los jinetes venezolanos Derby Winner, Javier Castellano y Sonny León, van por el uno-dos para Mark Casse.

Monmouth Park: Castellano y León listos para el Miss Liberty Stakes

El Miss Liberty Stakes, fue reservada para la tercera de la cartelera en distancia de 1,700 metros en pista de césped, en la que siete yeguas maduras fueron inscritas, además del incentivo de 100 mil dólares en premios, esta prueba otorga una entrada directa al prestigioso WinStar Matchmaker Stakes (G2).

La lista de inscritas presenta un lote compacto pero sumamente competitivo. Entre ellas Ozara. Entrenada por Miguel Clement y con la monta de Manuel Franco. Es una de las yeguas con mayor jerarquía de la carrera, portando un excelente índice de velocidad de clase tras medirse en eventos de Grado 1 como el Matriarch Stakes a finales del año pasado. Posee un remate potente que se adapta muy bien a la recta final de Monmouth.

Aunque viene de un descanso prolongado desde su incursión selectiva de grado a finales de 2025, los reportes de entrenamientos previos indican que se encuentra en plenitud de condiciones.

Mo Fox Givin, bajo la tutela del preparador líder Mark E. Casse y conducida por Sonny León. Viene con ritmo competitivo exigente tras finalizar en la cuarta posición en el exigente Beaugay Stakes (G3) hace solo unas semanas. Su condición física actual es impecable.

Shotgun Wedding: Presentada por James Bentley Begg y con la conducción del estelar jinete Javier Castellano, es la tercera marca. Su última salida fue un quinto puesto en un Allowance Opcional en Keeneland el pasado abril. Con Castellano a bordo, se espera una conducción táctica muy inteligente cerca de la punta.

La nómina del Miss Liberty Stakes ($100,000) la completan: Hola Gata, Deisy Flyer, Brisbane y Long Ago. Esta prueba es la tercera carrera con una partida programada para las 1:49 p.m. hora venezolana.