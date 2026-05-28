¡Saldo insuficiente! Hipódromo estadounidense anuncia cancelación de su temporada

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El hipismo en el estado de Montana ha recibido un duro golpe. El Great Falls Turf Club anuncia de manera oficial la cancelación definitiva de su temporada de carreras de caballos para este 2026, una decisión forzada por problemas financieros insalvables que impiden la apertura del óvalo este verano.

La tradicional cita hípica estaba programada originalmente para disputarse durante tres fines de semana consecutivos en el mes de julio, teniendo como escenario las pistas del Montana ExpoPark. Sin embargo, la junta directiva del club informa que un déficit presupuestario inesperado los dejó sin los recursos necesarios para cubrir los elevados costos operativos que exige garantizar un espectáculo seguro, tanto para los purasangres como para los profesionales y el público asistente.

Un paso atrás para proteger las carreras

Desde la gerencia del Great Falls Turf Club recalcaron que la medida no se tomó a la ligera, pues consideran el profundo arraigo y la tradición que tiene el deporte de los reyes en la comunidad local. No obstante, explicaron que este parón busca garantizar la salud institucional a largo plazo.

"Es una decisión difícil detener las carreras este año, pero dar un paso atrás en lo financiero justo ahora nos asegura proteger la longevidad de la pista", declara Chad Swift, portavoz oficial de la organización. "Estamos enfocados en construir una base financiera sostenible para que pronto podamos dar la bienvenida a todos de regreso a las tribunas", añade, expresando además su agradecimiento a los entrenadores, propietarios (horsemen), jinetes, comercios locales y a la noble afición.

El plan de la directiva de cara al próximo año consiste en ejecutar una reestructuración financiera profunda con el firme objetivo de reactivar el turf en la región. Para lograrlo, el club ya se encuentra en la búsqueda activa de nuevos socios comerciales, patrocinios privados y donaciones de la comunidad que permitan blindar el futuro de este meeting veraniego en Montana.

El Great Falls Turf Club es una organización sin fines de lucro cuya misión principal es preservar y promover la rica tradición de las carreras de caballos en vivo en el condado de Cascade, un evento anual que históricamente ha funcionado como un motor clave para el turismo, el entretenimiento y el orgullo del patrimonio agrícola local.