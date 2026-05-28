Cambios en la programación: Jornadas de siete carreras se disputarán a partir de julio por ola de calor

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Para el próximo verano en el hemisferio norte, se prevén altas temperaturas que amenazan con afectar tanto a los purasangres como a los profesionales del hipismo. Ante este panorama, la Japan Racing Association (JRA) ha puesto en marcha una estrategia drástica para garantizar el bienestar animal y la continuidad del espectáculo.

A partir de julio, y como parte de un plan anunciado en marzo, las jornadas habituales de doce carreras se reducirán a solo siete en las zonas de mayor riesgo. Para compensar la eliminación de estos cinco compromisos, la JRA programará tres reuniones semanales en los circuitos designados, siendo los óvalos de Niigata y Chukyo entre los probables escenarios para aplicar la medida.

Protección al purasangre: el foco de la JRA

Esta iniciativa cuenta con antecedentes directos. Hace un par de años, se realizó un experimento piloto durante cuatro jornadas en el hipódromo de Niigata, donde se implementó un receso de tres horas tras disputarse las primeras cinco competencias. Posteriormente, en 2025, el circuito de Chukyo adoptó un cronograma similar para proteger a los ejemplares del sofocante calor del mediodía.

Sin embargo, el cambio no será generalizado. Escenarios como Sapporo y Hakodate conservarán sus reuniones tradicionales de doce carreras. En estos recintos se dará prioridad a las competencias para ejemplares de tres años no ganadores (Maiden), las cuales se adelantarán en el calendario, para romper con la costumbre de programarlas hasta el mes de septiembre.

En los hipódromos donde se aplique el recorte a siete competencias, la acción en la pista comenzará formalmente a las 3:00 p.m., lo cual se evita así el pico de radiación solar.

La urgencia de estas medidas responde a una realidad climática alarmante: la ola de calor en Japón durante el año pasado fue la más severa desde que se tienen registros climatológicos. Entre junio y agosto, los termómetros superaron los 40 °C. Según datos de la BBC, Tokio registró 25 días con un promedio diario de 35 °C, mientras que Kioto padeció 52 días con registros idénticos.