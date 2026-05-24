Seina Imamura conquista las Oaks Japonesas y es la primera yoqueta en ganar un G1 en ese país

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo de Tokio fue testigo este domingo de un hito que redefine el panorama de la hípica nipona. Seina Imamura, de apenas 22 años, conquistó la edición 87 del Yushun Himba (Oaks Japonesas) y se consagró como la primera mujer jinete en alzar un trofeo de Grupo 1 de la Japan Racing Association (JRA). En el lomo de la potranca Juryoku Pierrot, Imamura no solo desafió las estadísticas, sino que protagonizó una remontada épica que dejó atónitos a los miles de aficionados presentes.

De la arena a la gloria eterna en el césped

La victoria de Juryoku Pierrot, descendiente del legendario Orfevre, supuso también una anomalía estadística en la Triple Corona de Potrancas. La pupila del entrenador Ryo Terashima se convirtió en el primer ejemplar en 26 años que, tras debutar en pistas sobre arenas, logra el triunfo en esta prestigiosa etapa sobre césped.

Su trayectoria hacia la cima fue atípica. Tras un debut victorioso en Hanshin sobre 1.800 metros de arena en septiembre de 2025, la potranca encadenó dos discretos séptimos puestos. No fue hasta enero, en Kioto, cuando probó la superficie de hierba por primera vez, donde halló su verdadera vocación. Con la confianza renovada tras imponerse en el Wasurenagusa Sho el pasado abril, llegó a la cita de Tokio como la quinta favorita, bajo la mirada escéptica de quienes dudaban de su resistencia.

Una conducción magistral bajo presión

La estrategia de Imamura en los 2.400 metros de la prueba rozó la perfección técnica. Pese a una salida por la parte exterior, la jocketa nipona mantuvo la calma y situó a su conducida en la parte posterior del pelotón, cerca de los palos. Durante la recta opuesta, Imamura esperó el momento preciso mientras sus rivales gastaban energías en la lucha por la punta.

Al entrar en la recta final, el panorama parecía complicado, pero en los 400 finales se abrió una brecha en el carril central. Imamura exigió entonces el máximo esfuerzo a Juryoku Pierrot. La potranca respondió con una aceleración eléctrica, superó a cinco rivales en un tramo mínimo y contuvo el embate final de las favoritas con una valentía arrolladora.

"Es como un sueño hecho realidad. He sufrido derrotas duras en el pasado y siempre sueño con mejorar. Estoy muy agradecida por el apoyo en mi primer desafío clásico; esto me hace muy feliz de haber elegido esta profesión", declaró una emocionada Imamura tras la carrera.

El podio y la debacle de la favorita

El segundo puesto fue para Dream Core, conducida por el veterano Christophe Lemaire. A pesar de un inicio accidentado donde perdió posiciones, la potranca Kizuna logró una recuperación constante que la llevó a luchar por el título hasta los metros finales. Sin embargo, no pudo resistir el empuje de la ganadora y se conformó con la plata por un margen mínimo sobre Laughterlines, la monta de Damian Lane, que cerró el podio tras un esfuerzo notable desde el exterior.

La gran decepción de la jornada fue Star Anise. La favorita de la tarde, bajo la guía de Kohei Matsuyama, nunca encontró su sitio en una carrera marcada por un ritmo lento y el tráfico denso. Tras quedar atrapada en el centro del grupo durante gran parte del recorrido, la hija de Drefong perdió impulso en los últimos 400 metros y finalizó en una amarga duodécima posición.

Un triunfo para la posteridad

Para el preparador Ryo Terashima, este triunfo representa su primer título de Grupo 1 desde que abrió su cuadra en 2016. Para Imamura, es la validación de un talento que ya asomó en 2022 cuando fue nombrada Mejor Jockey Revelación.

Con esta hazaña, el turf japonés cierra un capítulo histórico y pone la mirada en el próximo gran evento: el Tokyo Yushun (Derby Japonés), que se disputará el próximo domingo 31 de mayo en este mismo escenario.