¡Hazaña en Hong Kong! Romantic Warrior sella su inmortalidad y conquista la Triple Corona

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El extraordinario ejemplar Romantic Warrior hizo historia este domingo 24 de mayo en el hipódromo de Sha Tin. El campeón se impuso en la Standard Chartered Champions & Chater Cup, una exigente prueba de 2.400 metros sobre la pista de grama que repartió una bolsa de 13 millones de dólares de Hong Kong.

Con este triunfo, Romantic Warrior se convirtió en el tercer purasangre en la historia hípica de ese país en conquistar la codiciada Triple Corona. De esta manera, une su nombre al de los legendarios River Verdon (temporada 1993-1994) y Voyage Bubble (temporada pasada), como los únicos que habían alcanzado la hazaña.

Además de la gloria pistera, la obtención de este lazo supremo le otorgó al ejemplar una bonificación especial de 10 millones de dólares de Hong Kong, cifra que equivale a más de 1,2 millones de dólares estadounidenses.

Desarrollo de la carrera: Romantic Warrior Triple Coronado Hong Kong

Bajo la conducción del jinete habitual, el neozelandés James McDonald, el caballo más rico de la historia salió y se mantuvo de cuarto cerca de los punteros Deep Monsters, Numbers y Romantic Thor.

Sin embargo, en los 400 finales el conducido por McDonald comenzó a avanzar por fuera y de forma progresivamente hacia los punteros y en la recta final fue cuando accionó en velocidad para pasar a Numbers (número 5) y terminar de cruzar al espejo con medio cuerpo de ventaja.

El tiempo final para el trayecto de los 2.400 metros fue de 2:26.67.

Esta victoria representa el decimoquinto (15°) triunfo en pruebas de Grupo 1 para Romantic Warrior. Con este resultado, el campeón extiende su récord absoluto como el caballo entrenado en Hong Kong con más éxitos de este nivel en la historia. Asimismo, elevó sus ganancias totales a una cifra astronómica: 288.7 millones de dólares de Hong Kong.

Hablan los protagonistas

Tras culminar la competencia, el trainer asiático Danny Shum manifestó de forma emocionado: “Soy un hombre muy afortunado por poder entrenar a Romantic Warrior”.

A su vez, Shum adelantó que su pupilo será enviado a descansar e incluso analizar para llevarlo por primera vez al centro de entrenamiento de Conghua, para seguir el exitoso camino realizado recientemente por Ka Ying Rising. “Le vamos a dar un break y después veremos qué hacemos la próxima temporada”.

Por su parte, el jinete James McDonald fue aún más contundente al definir el lugar que ocupa el ejemplar en la historia hípica: “Es un ganador y lo merecía totalmente. Leí hace poco que ya era un inmortal antes de esta carrera y estoy completamente de acuerdo.”