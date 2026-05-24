A solo un tirito: Juan José Hernández busca su victoria número 3.000 en Estados Unidos

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Este sábado 23 de mayo en Santa Anita Park abrió sus puertas para dar vida a una nueva y emocionante jornada hípica. La selecta cartelera, enmarcada en la temporada del Hollywood Meet, constó de un total de 10 competencias, entre las cuales destacaron cinco eventos de categoría Stakes sin Grado.

Juan Hernández: A solo una para las 3.000 victorias Datos hípicos

El jinete mexicano Juan José Hernández tuvo un total de cinco montas en la jornada sabatina del óvalo californiano.

De estos compromisos Hernández ganó en la primera competencia que fue un Allowance Optional Claiming $57.000, para yeguas de tres y más años, en distancia de 1.300 metros (6 1/2 furlongs), en pista de grama.

En dicha prueba, Hernández llevó al recinto de ganadores a la alazana Kikuride (número 9), presentada por Craig Anthony Lewis, pues defendió para los colores del Six-S Racing Stable, con un crono de 1:15.20 para la mencionada distancia y dejó un buen dividendo de $13.40 a Ganador, $7.00 el Placé y $4.80 el Show.

Resultados: Santa Anita Park

El látigo mexicano consiguió su victoria número 62 en lo que va de año y el triunfo 2.999 de por vida en los hipódromos estadounidenses, lo que significa que queda a una foto para alcanzar la cifra redonda de 3.000 fotografías en su carrera profesional.

Para el día domingo 24 de mayo, Hernández tendrá un total de dos compromisos de montas en la pista de Arcadia:

7ma) Straight Buzzin (4) .

Straight Buzzin (4) 9na) Syntax (7).

Asimismo, será una intensa jornada, a fin de buscar la ansiada cifra redonda y consolidar su destacada actuación en la hípica de la Unión Americana.