El campeón Journalism llega a Saratoga rumbo al Metropolitan Handicap (G1)

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La mañana de este jueves, el hipódromo de Saratoga se llenó de expectación tras confirmarse la llegada de Journalism. El flamante ejemplar de cuatro años, ganador del Preakness Stakes (G1) y del Haskell Stakes (G1) en 2025, iniciará su preparación definitiva para disputar el prestigioso Metropolitan Handicap (G1) durante la gran semana de Belmont Park.

El hijo del semental Curlin, criado por el prestigioso haras chileno Don Alberto Corporation, continuará su campaña como cuatroañero. El corredor viene de debutar en la temporada con un tercer puesto el pasado 18 de abril en el óvalo de Oaklawn Park, donde escoltó a White Abarrio y Sovereignty en el Oaklawn Handicap (G1).

Próximos desafíos en el calendario hípico

El pupilo del entrenador Michael McCarthy, que contará con la monta del astro boricua José Ortiz, asumirá primero el reto de los 1.800 metros en la carrera que reparte $1 millón de dólares en premios. Este evento se celebrará en la vibrante antesala del Belmont Stakes (G1), el clásico que cierra la Triple Corona de Estados Unidos.

Tras este compromiso, sus allegados proyectan trasladar al purasangre de regreso a Churchill Downs para competir en el Stephen Foster Stakes (G1) tres semanas después. Esta competencia elevó su bolsa de premios a $2 millones de dólares y ya cuenta entre sus pre nominados a figuras de la talla de Sovereignty, White Abarrio, Skippylongstocking y Hit Show.