Así quedaron los resultados de las carreras en Gulfstream Park para el viernes 29-5-2026

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La jornada de este viernes en el hipódromo de Gulfstream Park, es la primera cartelera de la novena semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista sintética, grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada.

Meridiano: Resultados hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, sin pruebas stakes, inició a las 12:50 p.m hora venezolana. Los jinetes venezolanos lograron tres victorias en la tarde. Samy Camacho, Yolber Torres y José Gregorio Torrealba, visitaron el parque de vencedores.

Entre tanto, José Francisco D'Angelo, destacó por los entrenadores venezolanos con una victoria con el ejemplar Zolene.

PRIMERA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:04.59

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 2 Blag's Mom D. A. Herrera 14.20 6.20 4.00 2 3 Serenity Path E. J. Zayas 4.60 2.60 3 5 My Girl Nina R. Maragh 2.40

Entrenador: A. Merei Sanchez

SEGUNDA CARRERA - 900 MTS - TPO 51.37

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 2 Prime Aurora S. Camacho 13.40 6.20 3.40 2 7 Melody Queen E. Pérez 4.20 2.40 3 3 Lamdara J. E. Morelos 2.20

Entrenador: A. Gardea

TERCERA CARRERA - 1.000 MTS - TPO 57.49

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 Zolene Y. Torres 8.20 3.60 2.60 2 3 Fire On the Wire S. Camacho 2.80 2.10 3 4 Mimi Willy E. J. Zayas 2.40

Entrenador: J. Francisco D'Angelo

CUARTA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1:45.74

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 Justice Prevails J. Torrealba 8.00 3.80 3.00 2 1 Just Brilliant J. E. Morelos 5.80 4.40 3 7 Whirlawar S. Camacho 8.00

Entrenador: J. Kent Sweezey

QUINTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:39.07

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 5 Willing One M. Angel Vasquez 9.80 5.40 4.20 2 2 Juan Camaney L. Reyes 12.40 7.00 3 6 Mully's Moon J. E. Morelos 3.80

Entrenador: K. O'Connell

SEXTA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1:43.64

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 7 Operatnthunderbolt R. Maragh 7.00 2.80 2.20 2 5 Coach Kain E. J. Zayas 2.20 2.10 3 1 Mosai Y. Torres 2.80

Entrenador: B. Tessore

SÉPTIMA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:37.35

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 2 Mogul (CHI) D. A. Herrera 8.60 5.00 3.60 2 1 Nothingsubtle M. Angel Vasquez 4.60 3.20 3 3 The Thor (CHI) R. Maragh 4.40

Entrenador: A. Merei Sanchez

OCTAVA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.42

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 3 Vanderbilt E. J. Zayas 2.80 2.20 2.10 2 1 State Conceal D. Herrera 11.80 5.00 3 6 Neo Zapper S. Camacho 2.20

Entrenador: B. H. Cox

NOVENA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:04.99

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 2 Win N Juice D. A. Herrera 11.80 4.60 3.20 2 8 Losmastix E. J. Zayas 3.20 2.80 3 1 Golden Ambition J. Torrealba 5.40

Entrenador: N. J. Tomlinson