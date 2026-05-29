Así quedaron los resultados de las carreras en Gulfstream Park para el viernes 29-5-2026

La jornada de este viernes en el hipódromo de Gulfstream Park, es la primera cartelera de la novena semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista sintética, grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada.
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Meridiano: Resultados hípicos para Gulfstream Park, Florida
La presente programación, sin pruebas stakes, inició a las 12:50 p.m hora venezolana. Los jinetes venezolanos lograron tres victorias en la tarde. Samy Camacho, Yolber Torres y José Gregorio Torrealba, visitaron el parque de vencedores.
Entre tanto, José Francisco D'Angelo, destacó por los entrenadores venezolanos con una victoria con el ejemplar Zolene.
PRIMERA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:04.59
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|
Blag's Mom
|
D. A. Herrera
|
14.20
|6.20
|4.00
|2
|3
|
Serenity Path
|
E. J. Zayas
|
4.60
|2.60
|3
|5
|
My Girl Nina
|
R. Maragh
|2.40
Entrenador: A. Merei Sanchez
SEGUNDA CARRERA - 900 MTS - TPO 51.37
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|
Prime Aurora
|
S. Camacho
|
13.40
|6.20
|3.40
|2
|7
|
Melody Queen
|
E. Pérez
|
4.20
|2.40
|3
|3
|
Lamdara
|
J. E. Morelos
|2.20
Entrenador: A. Gardea
TERCERA CARRERA - 1.000 MTS - TPO 57.49
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Zolene
|
Y. Torres
|
8.20
|3.60
|2.60
|2
|3
|
Fire On the Wire
|
S. Camacho
|
2.80
|2.10
|3
|4
|
Mimi Willy
|
E. J. Zayas
|2.40
Entrenador: J. Francisco D'Angelo
CUARTA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1:45.74
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|
Justice Prevails
|
J. Torrealba
|
8.00
|3.80
|3.00
|2
|1
|
Just Brilliant
|
J. E. Morelos
|
5.80
|4.40
|3
|7
|
Whirlawar
|
S. Camacho
|8.00
Entrenador: J. Kent Sweezey
QUINTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:39.07
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|
Willing One
|
M. Angel Vasquez
|
9.80
|5.40
|4.20
|2
|2
|
Juan Camaney
|
L. Reyes
|
12.40
|7.00
|3
|6
|
Mully's Moon
|
J. E. Morelos
|3.80
Entrenador: K. O'Connell
SEXTA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1:43.64
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|7
|Operatnthunderbolt
|
R. Maragh
|
7.00
|2.80
|2.20
|2
|5
|
Coach Kain
|
E. J. Zayas
|2.20
|2.10
|3
|1
|Mosai
|
Y. Torres
|2.80
Entrenador: B. Tessore
SÉPTIMA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:37.35
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|
Mogul (CHI)
|
D. A. Herrera
|
8.60
|5.00
|3.60
|2
|1
|
Nothingsubtle
|
M. Angel Vasquez
|4.60
|3.20
|3
|3
|
The Thor (CHI)
|
R. Maragh
|4.40
Entrenador: A. Merei Sanchez
OCTAVA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.42
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|
Vanderbilt
|
E. J. Zayas
|
2.80
|2.20
|2.10
|2
|1
|
State Conceal
|
D. Herrera
|
11.80
|5.00
|3
|6
|
Neo Zapper
|
S. Camacho
|2.20
Entrenador: B. H. Cox
NOVENA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:04.99
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|
Win N Juice
|
D. A. Herrera
|
11.80
|4.60
|3.20
|2
|8
|Losmastix
|
E. J. Zayas
|
3.20
|2.80
|3
|1
|
Golden Ambition
|
J. Torrealba
|5.40
Entrenador: N. J. Tomlinson