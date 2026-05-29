Hat trick en jornada pletórica para jockey aprendiz venezolano en este hipódromo en Estados Unidos

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Este viernes 29 de mayo fueron celebradas nueve carreras en el hipódromo de Laurel Park, ubicado en Laurel, Maryland, sin corte selectivo, en las que el jockey venezolano José Vargas alcanzó tres victorias, demostrando sus mejores cualidades sobre los finos de carreras.

Laurel Park: José Vargas se alzó con tres triunfos

El jinete aprendiz venezolano José Vargas, quien proporciona 5 libras de descargo sobre sus conducidos, esta jornada firmó siete montas para tres victorias, por lo que fue el jockey criollo más destacado de la presente jornada.

José Vargas comenzó la jornada en victoria sobre Back Wall Bandit en un match con Julia’s a Fox, en la carrera inicial en distancia de 1,600 metros con registro de 1:41.05. Abonó $2,60 en la taquilla a ganador para el entrenador John Robb.

En la cuarta carrera, Vargas le tocó llevar las riendas del ejemplar Red Spitfire para la entrenadora Annette Eubanks, por un Claiming de $26,870 en distancia de 1,200 metros. Red Spitfire empleó crono de 1:11.99 y en la taquilla dejó $3,60 a ganador.

Acto seguido, José Vargas, en la quinta, tuvo otro match con el ejemplar Straight to Water sobre Neon Bordeaux por un Allowance de $49,000 en distancia de 1,800 metros con registro final de 1:53.60, con un pago en la taquilla de $3,20 a ganador.

Con estas victorias, José Vargas se ubica segundo en el standing con seis victorias. Sábado y domingo, continúa con su actividad en este circuito.