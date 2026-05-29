Belmont Stakes: Renegade es el gran favorito según las grandes casas receptoras de jugadas

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Según un observador de casas de apuestas en Gran Bretaña con sede en Londres, Renegade, subcampeón del Derby de Kentucky, es el favorito en las apuestas internacionales para el Belmont Stakes (G1) de 2026 .

El ganador del Derby de Arkansas de Grado 1, propiedad de Robert y Lawana Low y Mike Repole y entrenado por Todd Pletcher, tiene la mejor cuota de 7-4 en Coral, Ladbrokes y Unibet, según Oddschecker.

Renegade es el gran favorito según las casas de apuestas

Renegade, un potro hijo de Into Mischief que costó 975.000 dólares y ha ganado 2.031.500, se estrelló contra la barandilla al salir del puesto 1 en Churchill Downs este mes. Con una cuota de 5 a 1, remontó con el jinete Irad Ortiz Jr. para terminar segundo, perdiendo por una cabeza ante Golden Tempo. Su récord es de 6 victorias, 2 derrotas, 3 segundos puestos y 1 tercer puesto.

Chief Wallabee, el caballo entrenado por Bill Mott que debutó victorioso y terminó cuarto en el Derby de Kentucky, tiene las mejores probabilidades de 9-2 en William Hill en el Reino Unido.

Golden Tempo, ganador del Derby con una cuota de 23 a 1, tiene una cuota de 13 a 2 en William Hill. Commandment, que quedó séptimo el 2 de mayo en Kentucky, tiene una cuota de 13 a 2 en Coral y Ladbrokes.

Al no permitirse apuestas anticipadas en Nevada, no existe ninguna actividad legal de apuestas a futuro en Estados Unidos relacionada con el Belmont Stakes.

Las inscripciones para la carrera y el sorteo de las posiciones de salida se realizarán el lunes a las 5 p. m. (hora del este). La Belmont se correrá por tercera y última vez en una distancia de 1 1/4 millas en Saratoga antes de regresar a su sede reconstruida en Belmont Park el próximo año.

Renegade 7-4

Chief Wallabee 9-2

Commandment 13-2

Golden Tempo 13-2

Emerging Market 10-1

Growth Equity 12-1

Ocelli 25-1

Ottinho 25-1

Powershift 25-1

Talk To Me Jimmy 25-1

Vitruvian Man 25-1

Datos clave del evento