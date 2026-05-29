Brad Cox saca la flota para este sábado en Churchill Downs, entérate de los detalles que nadie te ha dicho

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La jornada de este sábado en el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Lousiville, Kentucky tiene una cartelera de once carreras en las que esta incluido siete carreras stakes que conforman el Stephen Foster Preview Day. Brad Cox, se prepara con la flota más efectiva en su establo buscando los grandes premios.

Stephen Foster Preview Day en Churchill Downs

El entrenador Brad Cox presentará un potente quinteto de contendientes encabezado por Hit Show, ganador de la Dubai World Cup (GI), y la potranca Immersive, ganadora del premio Eclipse.

El espectacular programa de 11 carreras del sábado incluye siete carreras de stakes con premios por un valor de 1,975 millones de dólares, entre ellas el Blame Stakes (G3) de 300.000 dólares y el Shawnee Stakes (G3) de 300.000 dólares, en los que participan Hit Show e Immersive, respectivamente.

Hit Show, del establo Wathnan Racing, será la figura principal del Blame Stakes (G3) que llega tras haber finalizado quinto en su intento por repetir victoria en la Copa Mundial de Dubái (G1), luego de ser el ganador de la misma en la edición 2025 y cuenta con ocho victorias en carreras de grado en una trayectoria de 25 participaciones. El año pasado, finalizó quinto en el Stephen Foster Stakes (GI) en Churchill Downs.

Immersive, la tres veces ganadora de Grado 1 de Godolphin, hará su segunda salida de la temporada el sábado. La Campeona de Potrancas de 2 Años del Premio Eclipse 2024 comenzó su campaña con un segundo puesto en el Distaff Stakes (G3) en Aqueduct después de una destacada carrera de 2 y 3 años que incluyó victorias en el Spinaway (G1), Alcibiades (GI), Breeders' Cup Juvenile Fillies (G1) y Seneca Overnight Stakes en Churchill Downs.

Cox también presentará a Touch of Fire, el prometedor potro de tres años propiedad de Juddmonte, en el Audubon Stakes, dotado con 275.000 dólares. Este potro, con poca experiencia en las pistas, ha ganado dos de sus tres carreras, incluyendo una contundente victoria por siete cuerpos en su debut en Fair Grounds y un reciente triunfo en una carrera de hándicap en Keeneland.

La lista de participantes de Cox para las carreras de stakes del sábado también incluye a West Hollywood de Qatar Racing en el Arlington Stakes (G3) de $275,000 y a Sweet Treasure de Full of Run Racing II y Frank Silva en el Old Forester Mint Julep Stakes (G3) de $275,000.

El programa de 11 carreras del sábado comienza a las 12:45 p.m. hora venezolana.