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Miremos: Renegade, ejercitó esta mañana rumbo al Belmont Stakes (G1) sobre la pista de Oklahoma Training Track en Saratoga

Esta mañana salió con fuerzas el pupilo de Pletcher y Repole

Por

Darwin Dumont
Viernes, 29 de mayo de 2026 a las 10:16 am
Miremos: Renegade, ejercitó esta mañana rumbo al Belmont Stakes (G1) sobre la pista de Oklahoma Training Track en Saratoga
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El Belmont Stakes (G1) a una semana de saber quién es el tercer campeón de la tercera gema en Estados Unidos, prueba que ha habido muchos cambios con respecto a los ejemplares que entran y salen en esta última semana. Este acontecimiento se llevará a cabo el sábado 6 de junio en el hipódromo de Saratoga, por tercera y última vez, con una distancia de 2,000 metros y un premio a repartir de dos millones de dólares.

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En la última semana, Belmont Stakes (G1), el tercer peldaño de la Triple Corona estadounidense, tiene como gran favorito para la contienda a Renegade, subcampeón del Kentucky Derby (G1) ganado por Golden Tempo, que salta para este compromiso como enemigo a considerar. Junto a nuevos corredores que se han añadido en los últimos días.

Renegade, fue captado esta mañana en la pista de Saratoga, ejercitando junto a su compañero de establo Powershift, que también es propiedad de Mike Repole, entrenador por Todd Pletcher. Ambos, centauros pasaron la revista antes los binoculares y relojes de los timekeeppers oficiales en New York.

La edición número 158 del Belmont Stakes (G1) a correrse el próximo sábado 6 de junio, cuenta con una nómina posible de 11 ejemplares;

  • Chief Wallabee
  • Commandment
  • Emerging Market
  • Golden Tempo
  • Growth Equity
  • Ocelli
  • Ottinho
  • Powershift
  • Renegade
  • Talk To Me Jimmy
  • Vitruvian Man

Datos clave del evento

  • Sede: Por tercer año consecutivo se celebrará en el Hipódromo de Saratoga (Saratoga Springs, Nueva York), debido a las obras finales de modernización de su sede habitual, Belmont Park.
  • Distancia: Se disputará en un trayecto recortado de 1 ¼ millas (2,012 metros) debido al diseño de la pista de Saratoga, en lugar de las tradicionales 1 ½ millas.
  • Bolsa de premios: El evento repartirá un total de $2 millones de dólares.

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