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¡Anota y Gana! Meridiano Hípico te informa con La Previa Internacional para Gulfstream Park

La marca deportiva de Venezuela ofrece sus picks para las carreras internacionales con los especialistas en la hípica norteamericana

Por

Meridiano

Viernes, 29 de mayo de 2026 a las 10:06 am
¡Anota y Gana! Meridiano Hípico te informa con La Previa Internacional para Gulfstream Park
Foto: Gulfstream Park
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Este sábado 30 de mayo, el calendario hípico en Gulfstream Park estará llena de emoción con una programación de 11 competencias. La jornada de ese día significa el cierre del quinto mes del año, donde el óvalo de Hallandale Beach transcurre por su temporada denominada “Royal Palm Meet”

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