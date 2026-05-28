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Este viernes el hipódromo de Gulfstream Park vera el inicio de la semana nueve del Royal Palm Meet, con una programación de nueve carreras donde se celebrarán dos Alowance de $70.000 como las más llamativas de la fecha.

Estados Unidos: Dos años después: Reaparece en Gulfstream Park la promesa millonaria de Into Mischief.

A la altura de la octava competencia de la tarde del viernes en el óvalo de Hallandale Beach se disputará un Maiden Special Weight de $68.000 que ha sido reservado para ejemplares de tres y más años, en distancia de 1.200 metros donde el entrenador Brad Cox ha inscrito al cuatroañero Vanderbilt, con la monta del astro boricua Edgard Zayas.

Este purasangre de cuatro años, es un producto del actual siete veces líder y campeón semental Into Mischief en la matrona American Gal por Concord Point, el cual solo ha participado una vez y fue hace 503 días, exactamente el 11 de enero del 2025 en el mismo óvalo y finalizó segundo de River Thames con John Velázquez, en esa oportunidad, fue montado por Tyler Gaffalione.

Este ejemplar genera gran expectativa en su regreso por su ausencia y debido a su costoso precio como yearlings en las Keeneland de septiembre del 2023, donde lo compraron en $1.1 millón de dólares, la gente de Grandview Equine y consignado por Gainesway. Su trabajo más reciente según equibase.com lo realizó el pasado 48.57 para la media milla.

No lo olviden para este viernes, en la octava carrera de Gulfstream Park, el número tres con la monta de Edgard Zayas, Vanderbilt, presentado por Brad Cox, nosotros en Meridiano estaremos pendiente de su actuación.