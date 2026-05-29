Costó $600.000 y es favorita: Potra va por su primer triunfo con Javier Castellano en Monmouth Park

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Este sábado el hipódromo de Monmouth Park ofrecerá una programación de ocho carreras. En la jornada se disputarán tres Stakes, donde el principal será el Jersey Derby de $100.000 para potros de tres años en 1.600 metros sobre grama.

Estados Unidos: Yegua de Jorge Delgado que costó $600.000 es favorita para abrir mañana en Monmouth Park

La primera carrera de la agenda sabatina en el óvalo comenzará a partir de las 12:50 del mediodía. Esta prueba está reservada para yeguas de tres y más años en un recorrido de 1.100 metros (grama). Corresponde a un Maiden Special Weight de $42.500 con una nómina de diez purasangres en competencia.

En dicha carrera, el entrenador venezolano Jorge Delgado presentará a la potra Paris Carver. La yegua tendrá la monta del astro venezolano y mundial Javier José Castellano. La corredora parte como una de las favoritas de la jugada previa con un Morning Line de 5-2 hasta este viernes, un dividendo que pudiera mejorar. Amo Racing USA compró a la competidora en las subastas de OBS de marzo de 2025 por $600.000.

Paris Carver es una tresañera nacida el 22 de febrero de 2023, hija de Bolt D’ Oro en Orquidias Biz, por Fed Biz. La potra no registra victorias en tres presentaciones y acumuló un tercer lugar en un Maiden Special el pasado 14 de marzo en Gulfstream Park.

La potra comenzó su campaña como purasangre en Inglaterra. En ese país tuvo una participación en la edición 2025 de Royal Ascot, específicamente en el Queen Mary Stakes (G2), donde finalizó en la posición 16. La corredora ejecutó su último trabajo oficial el pasado 16 de mayo en el mismo recinto de Monmouth Park, donde dejó un parcial de 52 segundos en 800 metros briseados.