Jockey venezolano consigue su primer triunfo en Monmouth Park en el año y se acerca a las 3.500 de por vida en Estados Unidos

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La tarde de este sábado el hipódromo de Monmouth Park, que forma parte de la NYRA, cumplió con una jornada hípica de ocho carreras donde la prueba más importante fue la celebración de la edición 2026 del Serena’s Son Stakes de $100.000 que se disputó en la quinta competencia de la programación y fue ganada por la presentada de Chad Brown, Lost Horizon.

Estados Unidos: Jockey venezolano se acerca a las 3.500 victorias en Estados Unidos

En la séptima y penúltima carrera de la jornada de competencias de este sábado en Monmouth Park, se disputó un Allowance Optional Claiming de de 52.500 para potros de tres años en distancia de 1.200 metros (arena) donde participaron siete ejemplares.

La victoria se la quedó el presentado del entrenador venezolano Jorge Delgado con la monta del astro criollo Daniel Centeno para los colores de Lea Farm. Los parciales que fueron marcados de la carrera, 22.28 en 400 metros, 45.20 en la media milla, 58.16 en los 1.000 metros y un tiempo final de 1:12.31 con un remate de 14.15 en los últimos 200 metros, para el producto del semental Tacitus en Ithinkits Monday por Afleet Alex, llamado Never Count Me Out en su segundo triunfo en cuatro presentaciones.

Los dividendos de la carrera fueron de $8.20 a ganador, $4.40 el place y $3.00 a ganador, para el potro del entrenador venezolano Jorge Delgado, quien llega a tres triunfos en el naciente meeting de Monmouth Park y se ubica entre los primeros en la estadística de victorias.

Por su parte, para el jockey venezolano Daniel Centeno es su primera victoria del ,eeting y la número 3.493 de su carrera, para colocarse a siete de la increíble marca exacta de 3.500 triunfos en los Estados Unidos.