Terremoto en el hipismo: Dupla ganadora del Kentucky Derby (G1) rompe relaciones

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Los rumores de principios del mes de mayo han sido confirmados este viernes luego de varios días donde se ha notado que el entrenador Kenneth McPeek ha trabajado en las recientes semanas con varios jockeys en los hipódromos de Churchill Downs, Laurel Park y Aqueduct, donde no le ha dado compromisos importantes al jockey Brian Hernández Jr.

Estados Unidos: Rompen relación pareja de entrenador y jockey que ganaron el Kentucky Derby (G1)

El agente de jinetes, Fran Bernis confirmó al portal hípico drf.com que su presentado Brian Hernández Jr. ya no realiza labores de montas con el entrenador Kenneth McPeek, con el que laboró por varios años y logró ganar el Kentucky Oaks y el Kentucky Derby en el 2024 con los ejemplares Thorpedo Anna y Mystik Dan, respectivamente.

Bernis indicó que el entrenador McPeek había decidido que tomar un rumbo diferente por los momentos con respecto a laborar con Hernández Jr. por su parte, debemos recordar que la dupla McPeek- Hernández Jr. lograron ganar 120 pruebas y 20 de ellas fueron de stakes grado en los últimos dos años, entre las que sobresalen el doblete en el fin de semana del Kentucky Derby (G1) de la temporada 2024.