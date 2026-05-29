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La tarde de este jueves el hipódromo de Delaware Park ofreció una jornada hípica de nueve carreras. La programación registró la participación y el triunfo de los jockeys venezolanos José E. Vargas y Cipriano Gil.

Estados Unidos: Jockey venezolano gana por primera vez en Delaware Park

En la séptima carrera de la jornada del jueves en el óvalo de Delaware Park se corrió un Starter Optional Claiming de $21.000 para ejemplares de tres y más años en un recorrido de 1.600 metros en arena. La victoria la alcanzó el purasangre Micanopy, presentado por el entrenador Michael Simone. El ejemplar contó con la conducción del jockey profesional venezolano Cipriano Gil para los colores de Jane Perry.

El ejemplar se mantuvo cerca de la punta en los parciales de la competencia. El reloj marcó 24.34 segundos en los primeros 400 metros, 48.17 segundos en la media milla, 1:13.35 para los 1.200 metros y un tiempo oficial de 1:39.05 en los 1.600 metros. La carrera cerró con un remate de 25.70 segundos en los últimos 400 metros para dejar dividendos de $11.20 a ganador, $6.20 a place y $3.60 a show.

El purasangre castrado es un producto del semental Uncle Chuck en Golden Horseshoe, por Belong to Me. El caballo nació el 24 de marzo de 2023 en Florida, en las tierras de Brent y Crystal Fernung.

Para el jockey venezolano Cipriano Gil esta conquista representó su primera victoria como látigo en el óvalo de Delaware Park. Además, significó su triunfo número 34 de 2026 y el 137 de su trayectoria en Estados Unidos. Con este resultado, el jinete superó por segunda temporada el millón de dólares en ganancias producidas.

Para este viernes, Gil tiene asegurados cuatro compromisos de montas en Delaware Park, además de una firma en Laurel Park y otra en Penn National.